Kamer probeert schade te beperken: Bergkamp kan door net als het onderzoek naar Arib

Dat is de uitkomst van een weken durende rel in de Tweede Kamer. Die ontstond nadat het dagelijks bestuur van de Kamer (het presidium) een onderzoek liet instellen naar Arib nadat er anonieme klachten over haar waren ingediend. Dat was zeer tegen de zin van een groot aantal partijen die vonden dat het presidium buiten haar boekje was gegaan. De positie van Bergkamp wankelde erdoor.

Quote In elke andere organisa­tie had Bergkamp al vijf keer bij het UWV gestaan Gidi Markuszower, PVV Afgelopen vrijdag bereikte de onenigheid een hoogtepunt toen de ambtenaren die de leiding hebben over het Kamerpersoneel opstapten uit onvrede met de hele gang van zaken. De opgestapte topambtenaren uitten in hun afscheidsbrief kritiek op de manier waarop zowel het presidium als de rest van de Tweede Kamer de boel had laten ontsporen. Volgens hen leidt dat tot een ‘onveilige werksituatie’ voor Kamerpersoneel. Eerder al had het personeel via de ondernemingsraad geklaagd dat de Kamerleden meer oog hadden voor de positie van Arib dan voor hen.



Het opstappen van de leiding van het Kamerpersoneel was voor veel partijen een signaal om de schade die was veroorzaakt aan het aanzien van de Tweede Kamer zo snel mogelijk weer moest worden beperkt. Diverse fractievoorzitters bemoeiden zich de afgelopen dagen achter de schermen met de kwestie en riepen op de boel niet verder te laten escaleren.

Bergkamp

Tijdens een debat over de hele kwestie bleek dat vrijwel alle partijen zich achter zowel het presidium als achter het onderzoek naar Arib schaarden. Alleen de PVV stelde dat Bergkamp zou moeten opstappen als voorzitter. ,,In elke andere organisatie had Bergkamp al vijf keer bij het UWV gestaan‘’, zei PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. ,,Anonieme klachten mogen geen reden zijn een onderzoek in te stellen naar een Kamerlid.’’

Maar daar denkt de rest van de Tweede Kamer anders over. Het onderzoek word uitgevoerd door onderzoeksbureau Hoffmann en moet in februari 2013 klaar zijn. Bergkamp benadrukte dat het onderzoek alleen bedoeld is om te kijken of de anonieme klachten ook echt gebeurd zijn. ,,We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Als het alleen anonieme klachten waren geweest, hadden we dit onderzoek niet ingesteld. Maar de klachten werden herkend door het management.’’

Als het onderzoek oplevert dat er inderdaad dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, komt er een breder onderzoek naar het hele werkklimaat in het parlement, kondigde Bergkamp aan.

