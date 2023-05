Kamer schaart zich achter verbod op tijdelijke huurcontracten, maar mét uitzonderingen

Nieuwe ouders raken 2500 euro belasting­voor­deel kwijt, terwijl kinderop­vang nog niet gratis is

Het kabinetsbesluit om de kinderopvang pas in 2027 bijna gratis te maken treft nieuwe ouders in 2025 en 2026 waarschijnlijk flink in de portemonnee. Het kabinet is weliswaar van plan als compensatie de kinderopvangtoeslag in die jaren wat te verhogen, maar in de tussentijd wordt een zeer lucratief belastingvoordeel voor nieuwe ouders zonder vertraging al in 2025 afgeschaft.