Klachten over machtsmisbruik en pestgedrag zorgen voor breuk in D66 in Europees Parlement

met video Woede in Kamer over volle asielop­vang Ter Apel: ‘Verschrik­ke­lijk en mensonte­rend’

In de Tweede Kamer is met woede en afschuw gereageerd op beelden uit Ter Apel, waar bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers mensen afgelopen nacht uren buiten moesten wachten op een slaapplek. ‘Te triest voor woorden’, en ‘onacceptabel’, aldus een groot deel van de oppositiepartijen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) erkent dat het ‘flink is misgegaan’.

11 mei