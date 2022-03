Klimaatminister Jetten: ‘Energiebedrijven moeten wanbetaler helpen, niet afsluiten’

videoMinister van Klimaat en Energie Rob Jetten zegt dat hij ‘afspraken heeft gemaakt’ met leveranciers over het niet afsluiten van mensen die de ineens veel hogere energierekening niet meer kunnen betalen. ,,We willen absoluut voorkomen dat mensen worden afgesloten.”

Afgesproken is dat de bedrijven mensen te hulp schieten als die in betalingsproblemen komen en anders de gemeenten. Dat zegt de D66-bewindsman vandaag bij de inloop van de wekelijkse ministerraad.

,,We willen absoluut voorkomen dat mensen worden afgesloten’’, benadrukt de energieminister. ,,Sterker nog: als mensen in de problemen komen, moeten ze zo snel mogelijk worden geholpen door de energiebedrijven en als dat nodig is door de gemeente. En dat heb ik ook met de energiebedrijven zo afgesproken dat zij dat gaan doen.’’

Mag een energiebedrijf zomaar overgaan tot afsluiten? Volgens de regels krijgt iemand een ‘afsluitbrief’ van de netbeheerder als het energiebedrijf het contract wil stopzetten. De burger kan hierop binnen tien dagen contact opnemen en het probleem oplossen met de leveranciers. ‘Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken. Uw energieleverancier sluit u dan niet af’, aldus de site van Rijksoverheid. Als mensen niet reageren op betalingsherinneringen mag hun energieleverancier de levering van energie afsluiten. Dat mag niet als er een betalingsregeling is of als mensen een traject hebben lopen om via schuldhulpverlening van hun schulden af te komen. De energieleverancier moet wel minimaal één herinnering versturen voordat iemand wordt afgesloten. In de regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas staan alle regels waar het energiebedrijf zich bij afsluiting aan moet houden. Slechts in enkele gevallen mag de energieleverancier bij gezondheidsrisico’s of in de winterperiode afsluiten.

Vandaag zal in de ministerraad een knoop worden doorgehakt over de maatregelen die getroffen gaan worden om mensen tegemoet te komen in de steeds hoger worden de kosten. Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet de portemonnee trekt om de dalende koopkracht van Nederlanders te verzachten. Zo is het plan de accijns op brandstof omlaag te brengen. Daarnaast gaat de btw op energie flink naar beneden. Ook komt er direct extra geld beschikbaar voor mensen met het laagste inkomen.

Er zijn vooral zorgen over de 550.000 mensen die al voor de crisis in ‘energiearmoede’ leefden. Door de hoge prijzen dreigen zij de energienota niet te kunnen betalen. Zomaar afsluiten is daarop niet het antwoord, zegt Jetten.

Het kabinet heeft eerder ook al mensen opgeroepen bij acute betalingsproblemen aan te kloppen bij de gemeenten. De gemeenten hebben regelingen die mensen mogelijk uit de brand kunnen helpen. Verder benadrukt Jetten dat het kabinet werkt aan maatregelen om te voorkomen dat mensen met een toch al kleine portemonnee er hard op achteruitgaan in koopkracht. Het kabinet broedt op ‘gerichte maatregelen om mensen te helpen’, zegt hij.

