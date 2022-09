Koning Willem-Alexander: ‘Pijnlijk dat Nederlanders moeite hebben om rekeningen te betalen’

Koning Willem-Alexander vindt het pijnlijk dat Nederlanders moeite hebben met het betalen van de rekeningen. Tegelijkertijd noemt hij het zorgwekkend dat Nederlanders het vertrouwen verliezen in het bestuur. Dat zei de koning zojuist in de Troonrede. Volg hier de laatste ontwikkelingen .

Volgens de koning ‘leven we in een tijd van tegenstrijdigheid en onzekerheid’, zo start hij de jaarlijkse Troonrede. ,,Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens. Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd.’’

De koning beschrijft dat het kabinet ‘werkt aan een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen’. Hierbij zoekt het kabinet ‘steeds naar de juiste financiële balans’. ,,Koopkrachtverbetering is hard nodig. Tegelijkertijd is het onverantwoord rekeningen door te schuiven naar de jongeren van nu, of noodzakelijk beleid te vertragen. De toekomstagenda duldt geen uitstel.’’

Het baart hem zorgen dat mensen minder vertrouwen hebben in het politieke bestuur. ,,Zorgwekkend is het dat mensen het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur’’, aldus de Koning. ,,Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.”

Quote Het is tegenstrij­dig dat bestaansze­ker­he­den onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economi­sche groei en lage werkloos­heid Koning Willem-Alexander

‘Niet alles hoeft tegelijk’

Toch kunnen Nederlanders volgens hem houvast ontlenen aan eerdere moeilijke tijden, zoals de opbouw na de oorlog of de periode waarin ruilverkaveling het platteland beroerde. Hij tracht de Nederlanders ook gerust te stellen. ,,Niet alles kan en hoeft tegelijk, ook niet in het hier-en-nu. Vaak beseffen we pas achteraf hoe ingrijpend ontwikkelingen zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan de periode van de industriële revolutie of, dichterbij, de introductie van het internet.’’

Niemand kan volgens de koning voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Maar het zal volgens hem anders zijn, omdat onze huidige manier van leven op grenzen stuit. Nederlanders zullen anders moeten ‘wonen, werken, ondernemen, reizen en samenleven’.

Verwijzing naar grootmoeder

Volgens de koning realiseert het kabinet zich ‘dat mensen kritisch zijn op de werking van het politieke bestel’. Hij verwees daarbij ook naar hoe zijn grootmoeder in 1948 handelde bij haar inhuldiging. ,,Ik citeer: ‘Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding tegen de dreiging van nieuwe onheilen.’’’

Volgens Willem-Alexander hebben ‘onze ouders en grootouders’ in die ‘onzekere jaren’ ‘gezamenlijkheid en veerkracht getoond’. ,,Van ons wordt nu, onder heel andere omstandigheden, hetzelfde gevraagd.’’

Dit zei de koning in zijn jaarlijkse troonrede, die vanwege de verbouwing aan het Binnenhof vandaag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag werd uitgesproken. Vele duizenden mensen zijn vandaag naar Den Haag gekomen voor Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijden in de Glazen Koets. Ook prinses Amalia - gehuld in donkergroen - zit voor het eerst in deze koets. Vandaag mogen voor het eerst sinds 2019 weer mensen langs de route staan. In 2020 en 2021 mocht dat niet vanwege het coronavirus.

Volledig scherm Prinses Amalia bij het vertrek van de Koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Op de voorgrond haar ouders. © ANP

Vanmiddag biedt minister van Financiën Sigrid Kaag de Prinsjesdagstukken aan in een koffertje aan de Tweede Kamer. Daarin zitten de miljoenennota en de Rijksbegroting. Uitgelekte Prinsjesdagstukken tonen aan dat er tientallen miljarden meer inkomsten zijn dan verwacht. Want de hoge gasprijs en inflatie zijn de burger tot last, maar komen de staatskas vooral ten goede. Het kabinet heeft geld zat om de hoge energierekening te compenseren.

Lees hier de gehele troonrede.

