Koninklijk huis kost voor het eerst meer dan 50 miljoen per jaar

De uitkering van leden van het koninklijk huis telt nu bijna 11 miljoen euro. Dat was vorig jaar 10,5 miljoen. Die inkomens zijn gekoppeld aan de stijgingen van de ambtenarensalarissen.

Koning casht ruim miljoen aan inkomen

De koning krijgt dit jaar 6,4 miljoen euro. De A-component is zijn persoonlijke inkomen: 1.035.000 euro. Dat was dit jaar 1 miljoen. De rest van het bedrag, 5,4 miljoen euro, wordt besteed aan de B-component: de uitgaven voor personele en materiële uitgaven. Daar vallen onder meer de kosten voor het wagenpark van de Dienst Koninklijk Huis onder.

Koningin Máxima ontvangt 411.000 euro als inkomen, dat was vorig jaar nog 400.000 euro. Voor personele en materiële uitgaven krijgt zij 700.000 euro.

Amalia stort terug

De meest curieuze terugstorting is de 1,7 miljoen euro die voor Amalia is begroot. Ze krijgt 307.000 euro als inkomen en 1,4 miljoen voor de B-component voor personeel en materieel. Ze wil het niet hebben, maar moet het toch ontvangen.

Amalia heeft vorig jaar zomer in een brief aan minister-president Mark Rutte aangegeven dat zij het ongemakkelijk vindt zo’n bedrag te ontvangen, omdat ze studeert en niets tegenover dat bedrag zal stellen. ,,Het inkomen zal ik daarom tot het einde van mijn studie terugstorten.’’

Het ministerie van Financiën is kennelijk niet in staat dat geld níét te storten. Het wordt gestort omdat het nu eenmaal in de grondwet staat. Als Amalia haar geld maandelijks ontvangt, heeft ze dat tot nu toe al negen keer terug moeten storten. Die handeling mag ze maandelijks verrichten tot de zomer van 2027, wanneer haar studie afloopt.