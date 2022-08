Kritiek op kleine gereedschapskist coronawet: waarom geen coronapas, avondklok of schoolsluiting?

Eerder waren werkgeversorganisaties al kritisch over het ontbreken van het coronatoegangsbewijs (‘als laatste redmiddel’) in de conceptwet van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). Ook de Raad van State vreest dat de juridische gereedschapskist in de voorgestelde pandemiewet te klein is.

Coronapas

Nu ook de Raad van State kritisch is over het ontbreken van het coronatoegangsbewijs in de wet is het volgens Haagse bronnen ‘logisch’ dat er ‘een discussie komt’ over het alsnog opnemen van de QR-code in de wet. Kuipers komt nu ‘zo spoedig mogelijk’ met een aangepaste wet naar de Tweede Kamer, daarna moet de Eerste Kamer er nog over in debat. Overigens: de genoemde maatregelen gaan niet automatisch in als het parlement ermee instemt, maar de gewijzigde Wet publieke gezondheid (wpg) biedt wel de juridische basis.