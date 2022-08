Kritiek op resocialisatie ‘supermarktmoordenaar’ Appie A.

Het nieuws over de mogelijke vrijlating van A. werd onthuld in de nieuwe podcast Appie van radiomaker Marc Adriani, gemaakt voor onder meer deze krant. A. kreeg voor de executies in de winkel in 1995 levenslang. In Nederland was levenslang toen ook echt levenslang. Maar sinds 2017 komen levenslang gestraften na 25 jaar celstraf in aanmerking voor een nieuwe beoordeling. A. heeft die gehad. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) besloot dat A. mag worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving.