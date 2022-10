Kuipers: Iedereen van 12 jaar en ouder kan komende weken coronaherhaalprik plannen

Dat meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zojuist tijdens een toelichting op de actuele coronacijfers in de Tweede Kamer.

Het coronavirus gaat de laatste weken weer wat harder rond, het aantal ziekenhuisopnames ligt nu op ruim 100 per dag. In augustus was dat nog de helft. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1156 besmette personen, het hoogste aantal sinds medio april en meer dan tijdens de zomerpiek. Dit is ‘het optimale moment’ om meer te vaccineren, zegt Kuipers, daarom wordt er extra vaart gemaakt met de herhaalprikken.

,,Vanaf volgende week krijgen mensen tussen 40 en 60 jaar de kans een vaccinatie te plannen, daarna de mensen in jongere groepen.’’ Zij krijgen geen brief op de mat, maar via (social) media van GGD en RIVM zal per dag bekendgemaakt worden wie een afspraak kan maken. Naar schatting is nu één op de 25 of één op de 30 Nederlanders besmet met het coronavirus, al is dat geen reden voor nieuw OMT-beraad of lockdown-achtige maatregelen, stelt Kuipers.

,,We willen openblijven. Ons streven is om weg te blijven van maatregelen. Voor nu is het ook niet nodig, anders dan basisadviezen en de sterke nadruk op het vaccinatieprogramma. Daar kunnen we nu mee volstaan. Maar dan heb je wel veel besmettingen en grote uitval van personeel.” Kuipers kan wettelijk ook weinig coronamaatregelen invoeren, de juridische gereedschapskist is nog niet goedgekeurd door het parlement.

Wel ‘juicht’ Kuipers eigen initiatief in sectoren toe: zo adviseren zorginstellingen preventief het dragen van mondkapjes en is desinfectiegel beschikbaar in veel winkels. ,,Wees je bewust dat het virus rondwaart.”

Vooral de verpleegafdelingen lopen sneller vol. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen daar nu 1113 positief geteste mensen. Intensive cares hebben de zorg voor 47 mensen met corona, iets meer dan in de afgelopen periode.

Hoewel de nu dominante omikronvariant niet zo ziekmakend is als de eerdere deltamutant, is het waarschuwingsniveau op de nieuwe nationale coronathermometer wel ‘verhoogd’, naar stand 2 van 4. Dat betekent dat de impact van het virus op de samenleving ‘verhoogd’ is en dat ‘vooral kwetsbare groepen’ meer risico lopen. Daarom riep Kuipers hen eerder al op om een prik te halen.

Mensen van 60 jaar en ouder, mensen met medische risico’s en zorgmedewerkers kregen de afgelopen weken voorrang. Volgens de meest recente cijfers hebben nu bijna 1,3 miljoen mensen die herhaalprik laten zetten, onder wie ruim een derde van alle 70-plussers.

Technisch bleek het overigens al langer mogelijk voor alle volwassenen om een herhaalprik tegen corona in te plannen, al was dat nog niet de bedoeling, meldde de GGD gisteren.

