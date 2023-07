Laagste inkomens krijgen ook dit jaar 1300 euro energietoeslag, 400 euro voor uitwonende student met aanvullende beurs

Nederlanders met een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunnen later dit jaar opnieuw eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Zij kunnen daarvoor weer terecht bij de gemeente. Daarnaast hebben ook studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs krijgen dit jaar recht op een tegemoetkoming. Deze bedraagt 400 euro en wordt verstrekt door de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Het is voor het tweede jaar op rij dat het kabinet huishoudens met een laag inkomens helpt bij het betalen van hun energierekening. Gemeenten hadden eerder laten weten dat zij niet nogmaals voor de uitbetaling wilden zorgen, maar na een dringend verzoek van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, CU), zijn zij alsnog overstag gegaan. Schouten zegt ‘zeer dankbaar’ te zijn dat gemeenten deze taak wederom o zich willen nemen.

Het bedrag dat per huishouden wordt verstrekt, bedraagt net als vorig jaar 1300 euro en heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen die mensen ontvangen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In 2022 hanteerden veel gemeenten een inkomensgrens van maximaal 20 procent boven bijstandsniveau. Voor alleenstaanden lag die grens toen op 1310,05 netto per maand en voor paren op 1871,50 euro. Er waren echter ook gemeenten die inwoners met een iets hoger inkomen bijstonden. Lokale overheden hebben de vrijheid om die keuze te maken.

Wel geldt in alle gemeenten dat het inkomen in 2023 bepaalt of iemand de toeslag krijgt. Daardoor kan het zijn dat iemand die in 2022 nog wel 1300 euro kreeg dat bedrag dit jaar niet meer krijgt, omdat het inkomen bijvoorbeeld is gestegen.

Wanneer de energietoeslag aan te vragen is, valt volgens een woordvoerder nog niet te zeggen. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door beide Kamers. Wel is het zo dat een aantal gemeenten met toestemming van de regering alvast 500 euro heeft uitgekeerd. Inwoners van deze gemeenten kunnen later dit jaar nog eens 800 euro tegemoetzien.

Studenten

Anders dan vorig jaar krijgen ook uitwonende studenten een energietoeslag, al is die aanzienlijk lager dan mensen in de bijstand krijgen. Het gaat om een eenmalig bedrag van 400 euro. Alleen studenten die op kamers wonen én een aanvullende beurs krijgen, komen voor de toeslag in aanmerking. De aanvullende beurs wordt alleen verstrekt aan studenten met minder kapitaalkrachtige ouders.

De tegemoetkoming aan studenten staat los van de hogere beurs die uitwonende studenten na de zomer krijgen vanwege de gestegen inflatie. Die ligt in het studiejaar 2023/2024 164 euro per maand hoger. Daarna gaat de beurs in principe weer naar beneden.

De eenmalige toeslag van 400 euro geldt alleen voor 2023 en is niet beschikbaar voor studenten die geen recht meer hebben op een prestatiebeurs, maar wel lenen. Omdat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet weet of deze groep uitwonend is, kan de energietoeslag niet worden uitgekeerd. Schouten belooft nog wel een ultieme poging te doen om uit te zoeken hoe studenten die het nodig hebben alsnog tegemoet kunnen worden gekomen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: