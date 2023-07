Leegloop bij SP, ook ‘T-shirt-Kamerlid’ Peter Kwint vertrekt

Peter Kwint, het SP-Kamerlid dat opviel door zijn spitsvondige debatstijl en getatoeëerde armen onder T-shirts, stopt. Hij is ‘gefrustreerd’ over de nasleep naar de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Kwint is de zoveelste SP’er die niet opnieuw verkiesbaar is in november.

Dat maakte Kwint dinsdagmiddag bekend via Twitter, waar hij zijn lange afscheidsbrief (3295 woorden!) deelde. Aan die brief schreef hij al zo’n anderhalf jaar, ook toen hij nog niet van plan was te stoppen. ,,Hoe langer ik erover nadacht, hoe beter ik het idee vond om als Kamerlid met je afscheidsbrief in je kontzak je werk te doen.” Hij wilde ‘voortdurend nadenken of niet iemand anders beter op een van die zetels kan zitten'. Dat moment, stelt Kwint, is nu gekomen.

De ‘laatste duw', stelt Kwint, kwam van de manier waarop de Tweede Kamer omging met de Groningers en het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie zat die onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen. De SP’er zat in die commissie. Na het debat over het ‘Groningenrapport’ had hij ‘nog nooit zo weinig vertrouwen’ in ‘het instituut van de Kamer’. Volgens hem had het kabinet na de harde conclusies van de enquêtecommissie moeten aftreden. ,,Ik vind dat de Nederlandse overheid jarenlang gefaald heeft in een van haar basistaken; zorgen voor de veiligheid van haar inwoners”, schrijft hij.

Kwint is een kleurrijk Kamerlid – letterlijk ook. Zijn getatoeëerde armen zijn vaak zichtbaar, omdat hij zich het liefst in T-shirts van zijn favoriete bands steekt. ,,Waar is uw jasje?", verzuchtte toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib in 2018 tijdens een Kamerdebat. Hij luistert graag naar hardcore punk, maar ook naar country. Als lid van de ‘gitarencoalitie’, waarin onder andere ook GroenLinkser Lisa Westerveld en PvdD-leider Esther Ouwehand zitten, draaide hij afgelopen weekend nog plaatjes op de Zwarte Cross. In de Tweede Kamer sprak Kwint zich uit tegen woekerhandel in concertkaartjes en voerde het woord over onderwijs.

Volledig scherm Tijdens de verhoren van de parlementaire enquête naar de Groninger gaswinning droeg Peter Kwint wél een jasje. © ANP/Bart Maat

Kwint begon zijn carrière in de politiek als gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij zat sinds 2017 in de Tweede Kamer en stond bij de verkiezingen van 2021 op plek 7 van de SP-lijst. Nu hij na de verkiezingen stopt, verheugt hij zich op meer slapen, wil hij het vechtsport-scheidsrechtersdiploma halen en ambieert de Amsterdammer het voorzitterschap van voetbalclub Feyenoord. Misschien komt hij ‘over tien jaar’ weer terug ‘als de partij me dan nog wil hebben’, want hij blijft ‘overtuigd SP’er’ en er is geen ‘ruzie of ander drama’ dat ten grondslag ligt aan zijn besluit. Partijleider Lilian Marijnissen reageerde direct en noemde het vertrek van Kwint ‘zo klote’.

Zijn aangekondigde afscheid is er eentje in een reeks. Van de top-10 SP-kandidaten uit 2021 zijn er al vier vertrokken of hebben hun afscheid aangekondigd. Gisteren al stelde Mahir Alkaya, de nummer 3 van 2021, al niet opnieuw verkiesbaar te zijn. Eerder maakte de nummer 2, Renske Leijten, haar vertrek al bekend. Zij vond het ‘tijd om uit de Haagse bubbel te stappen'. Maarten Hijink (5 op de kandidatenlijst van 2021) nam in april al afscheid als SP-Kamerlid. ‘Onze drie jongens verdienen een vader die er vaker voor hen is’, schreef hij in een verklaring op de SP-site.

Ook bij andere partijen kondigden Kamerleden de laatste weken hun vertrek aan. Zo werd gisteren bekend dat partijleiders Farid Azarkan (Denk) en Sylvana Simons (Bij1) stoppen. Corinne Ellemeet (GroenLinks) keert niet meer terug in de Tweede Kamer, net als CDA-fractieleider Pieter Heerma, René Peters (tevens CDA) en Mark Strolenberg (VVD). Kort na de val van het kabinet maakten premier Mark Rutte en zijn drie vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) niet meer terug te keren of te stoppen als partijleider.

