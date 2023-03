LIVE | BBB kan op 16 zetels rekenen in Senaat, wellicht zelfs 17

Van der Plas belooft nu al: geen boeren onteigenen in provincie­co­a­li­tie met BBB

Voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas belooft dat haar partij alleen in provincies zal besturen als in het coalitieakkoord komt te staan dat boeren niet zullen worden onteigend. Dat staat haaks op voornemens van het kabinet om boeren verplicht uit te kopen om de stikstofuitstoot te verminderen als het vrijwillig niet lukt. Bij de uitvoering van dat beleid is een belangrijke rol weggelegd voor provincies.