LIVE | Hermans (VVD) erkent traag handelen na hoge energienota: ‘Het duurde rijkelijk lang’

Na het kabinet op Prinsjesdag is het vandaag vooral de beurt aan de Tweede Kamer, op dag één van de Algemene Politieke Beschouwingen. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans geeft toe dat er lang is gewacht met het dempen van de energienota. ,,Te lang is geredeneerd vanuit wat niet kan.’’ Volg het debat ook via het liveblog in dit artikel.

De oppositie verwijt het kabinet dat er veel te lang gewacht is om de burgers nog dit jaar te helpen bij het betalen van de torenhoge energierekeningen. VVD-fractieleider Sophie Hermans krijgt de klacht dat het pakket ‘te laat’ kwam. Zij houdt vol: ,,Het kon niet eerder.” Maar, zegt ze ook: ,,Het heeft rijkelijk lang geduurd, te lang is geredeneerd vanuit hoe moeilijk of wat niet kan.”

Ook wijst ze er op dat er dit jaar al 7 miljard euro is uitgetrokken om de koopkracht te stutten. ,,Maar dat het vertrouwen in de politiek laag is, begrijp ik heel goed.” In kabinet en coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hopen ze dat het ‘historische pakket’ met koopkrachtcompensatie uiteindelijk iets van het vertrouwen kan herstellen in het land en dus ook in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Volledig scherm Sophie Hermans (VVD) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag. © ANP

PVV: ‘Het kabinet moet zich verantwoorden bij de Hoge Raad’

Geert Wilders kondigt ook een formele ‘aanklacht’ aan tegen het kabinet. De PVV-leider claimt dat het kabinet handelt in strijd met de Grondwet omdat er mensen in armoede terechtkomen. ,,Er is bewust te laat ingegrepen, dat heeft pijn en leed veroorzaakt. Een kabinet dat handelt in strijd met de Grondwet, pleegt een ambtsmisdrijf, daar staat maximaal drie jaar cel op.”

In de plenaire zaal werd deze inbreng vrijwel volledig genegeerd. Hoe reëel is zo'n aanklacht? Lees hier meer.

‘Geen gevoel van urgentie’

Pek en veren staan wel klaar, spreekwoordelijk dan. Oppositiepolitici maken gehakt van het getreuzel en gehannes door de coalitie, die aan de vooravond van Prinsjesdag nog een extra energiepleister uitdokterde.

De grootste oppositiepartij PVV is als eerste aan de beurt vandaag. Leider Geert Wilders herhaalt zijn kritiek: ,,Gisteren zagen we wanhoop, verdriet en verbittering. Kinderen gaan zonder eten naar school, rekeningen kunnen niet meer betaald worden. Mensen geven het kabinet een historisch laag rapportcijfer. Normaal blijf je dan zitten, maar ik zeg: dat beter niet.” Wilders noemde energieminister Rob Jetten ‘een klimaatpsychopaat’, omdat de minister afwezig is bij het debat vanwege een energiecongres in de VS.

D66-fractieleider Jan Paternotte reageert direct op die aanval op zijn partijgenoot: ,,Minister Jetten is uw troep aan het opruimen, u wilde gas uit Rusland.” De politici botsen hard. Paternotte noemt Wilders de ‘bedrijfspoedel van Vladimir Poetin’, volgens Wilders heeft D66 en het kabinet ‘Nederland in handen van de Russen geduwd’, door gas te verkopen aan omringende landen. ,,Daardoor moeten wij weer gas importeren en zijn we afhankelijk geworden van Rusland. Dus wie is hier de grootste vriend van Vladimir Poetin?’’, bijt hij terug.

Vandaag komen de twintig fracties aan bod, morgen antwoordt premier Mark Rutte namens het kabinet. Of coalitie en oppositie nog inhoudelijk tot nieuwe afspraken kunnen komen, is zeer de vraag. De financiering van het energienoodplan is niet eens helemaal rond, dus veel geld voor nog meer extra’s is er volgens het ministerie van Financiën niet, stelt een Haagse ingewijde. ‘We doen echt veel, dat is nodig.’

Volledig scherm Jan Paternotte (D66), Premier Mark Rutte en Sophie Hermans (VVD) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. © ANP

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in confrontatie met Jan Paternotte (D66). © ANP