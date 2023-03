LIVE | Opkomst in grote steden tussen 21 en 32 procent, landelijk iets hoger dan vier jaar terug

Vandaag stemt Nederland voor de Provinciale Staten, waaruit de Eerste Kamer ontstaat, en voor de waterschappen. De meeste stembureaus zullen open zijn van 07.30 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur in de avond. De peilingen zijn onbeslist: krijgt de BBB uiteindelijk de meeste zetels in de Senaat, de combinatie GroenLinks/PvdA of de VVD? Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.