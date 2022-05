Meeste spaarders krijgen geld niet terug na spaartaks-debacle, zegt staatssecretaris Van Rij

Hoge Raad

De hoogste rechter bepaalde in december nog dat de manier waarop de zogeheten vermogensrendementsheffing wordt geheven, niet door de beugel kan. Spaarders betaalden namelijk belasting over fictief rendement dat ze nooit hadden behaald. Maar die uitspraak geldt alleen voor mensen die tijdig hun beklag hadden ingediend. Voldoe je daar niet aan, dan bestaat er volgens de Hoge Raad ook geen recht op wat bij de fiscus ‘ambtshalve vermindering’ wordt genoemd. Een verzoek daartoe had nog een uitkomst kunnen bieden, maar er zitten speciale voorwaarden aan. En daar wordt niet aan voldaan omdat iemands aanslag in zo’n geval al onherroepelijk is vast komen te staan voordat de Hoge Raad eind vorig jaar met zijn conclusies kwam.