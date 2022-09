Met crisiskater keert Tweede Kamer terug van reces: ‘Die 15 miljard euro extra is niet genoeg’

asielbeleid Premier en staatsse­cre­ta­ris verrast door vertrek partijge­noot: ‘Als ik het ergens niet mee eens ben, weet de VVD dat wel’

Premier en VVD-partijleider Mark Rutte kreeg vooraf ‘geen signalen’ dat zijn partijgenoot Daan de Neef het niet eens was met het asielbeleid van het kabinet. Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) was ‘totaal verrast’ door De Neefs aangekondigde vertrek. De Neef stapt dinsdag uit Tweede Kamer en zegt zijn VVD-lidmaatschap op omdat hij het niet eens is met het asielbeleid van het kabinet.

2 september