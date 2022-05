Met terugkeer van Gündogan bestaat kwart van de partijen uit eenmansfracties

Update D66'er legt werk neer na ophef over Me­Too-zaak, vrijdag conclusies partijbe­stuur

Het prominente D66-lid Frans van Drimmelen heeft zijn werkzaamheden bij adviesbureau Dröge en Van Drimmelen voorlopig neergelegd. Dat valt te lezen in een korte verklaring die op de website van het adviesbureau is geplaatst. D66'ers eisen intussen in een brief om opheldering over de kwestie. Die komt vrijdag, belooft het partijbestuur.

18 april