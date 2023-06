Minder frituur voor Kamerleden, verbod op eendenvlees en kunst langs de trap: Kamer vol ideeën

Minder frituur in het restaurant van de Tweede Kamer, meer kunst in de trappenhuizen en stoppen met ‘die irritante bel’. De Tweede Kamer neemt jaarlijks de eigen gewoonten en uitgaven onder de loep en zit weer vol met ideeën voor verbetering.

Zo vindt de Partij voor de Dieren dat er minder frituur moet worden aangeboden in het Kamer-restaurant en zou er een absoluut verbod moeten komen op het serveren van eendenvlees. De partij opperde dat maandag in een debat over het huishoudboekje van de Tweede Kamer. Jaarlijks worden de uitgaven en gewoonten van de Kamer tegen het licht gehouden. En het idee van het verbod op eendenvlees vond gehoor.

Volgens Kamerlid Eva van Esch moeten Kamerleden qua eetgewoonten in de spiegel kijken. Zo wordt er volgens haar te veel frituur aangeboden en gekocht in het restaurant in het parlement. ,,De helft van Nederland heeft overgewicht, wij moeten het goede voorbeeld geven. Er is nog veel meer mogelijk als het gaat om plantaardig eten.”

Eend

Ook bepleitte Van Esch dus met succes een totaalverbod op eendenvlees. ,,Ik zag het laatst op het menu staan, terwijl eenden op vreselijke wijze worden gefokt. Ze worden vetgemest, tienduizenden verlaten de stal niet eens. Als ze voor het eerst water zien, is dat om ze te elektrocuteren.”

De fractie van de Partij voor de Dieren wil ook het liefst dat het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer wordt ‘vergroend’. Het pand heeft energielabel B, maar er zou volgens de Partij voor de Dieren ook groen aangebracht kunnen worden op de daken, net als zonnepalen. ,,Overal waar je kijkt zie je nu grind en beton, maar we blijven nog wel even hier, dus dat moet beter kunnen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook andere fracties nemen het Kamergebouw onder de loep. Zo vindt GroenLinks de trappenhuizen te saai. ,,Ik neem vaak de trap, maar je wilt er niet dood gevonden worden”, aldus Laura Bromet. ,,Kunnen we daar geen kunst hangen?”

‘Superirritant’

D66 vindt de ‘bel’ die te horen is bij de start van de plenaire debatten in de grote zaal van het Kamergebouw vervelend. Die bel laat weten dat in die zaal het debat begint, maar is in het hele pand te horen, duurt een minuut en verstoort dus debatten die al in commissiezalen bezig zijn. ,,Die bel is superirritant en onbeschoft voor genodigden in de debatten die al eerder begonnen zijn”, zegt Joost Sneller. ,,De bel kan volgens mij uit in de commissiezalen, al is het maar om te laten zien dat die debatten net zo belangrijk zijn als de debatten in de plenaire zaal.”

Of álle ideeën het halen, moet nog blijken. Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat in ieder geval navraag doen naar het ‘vergroenen’ van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld als het gaat om ‘groene daken’. De ‘irritante’ bel waar Sneller over klaagt, noemt Bergkamp ‘ook wel een beetje traditie’ en ook ‘verbindend’. ,,Maar misschien kan er iets gebeuren met het geluid, ik wil daar wel naar kijken. Ik ga er een klein onderzoekje aan besteden.”

Over het ‘gezonder eten’ houdt Bergkamp zich in het midden. ,,Ik zal erover in gesprek gaan met het restaurantbedrijf, maar er is al veel moeite besteed om een gevarieerd aanbod te bieden.”

Maar de Partij voor de Dieren haalde dus wel succes. Over de eenden zei ze aanvankelijk: ,,Dat zijn scharrel-eenden, maar waar ze vandaan komen, weet ik niet. Maar het is een evenwicht tussen het aanbod en waar behoefte aan is.” Uiteindelijk zegde Bergkamp een verbod toe.

Volledig scherm Kamerleden in de plenaire zaal van het parlementsgebouw. © ANP / ANP

Waarom kunnen politici tegenwoordig die 4 jaar maar niet volmaken? (video):

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: