Minister Kaag na fakkelprotest: ‘Ik laat me niet intimideren of afleiden’

geen aangifteMinister Sigrid Kaag (Financiën) gaat vooralsnog geen aangifte of melding doen bij de politie tegen de demonstranten die haar gisteren in Diepenheim hebben opgewacht met fakkels. Kaag vond het zelf ‘belangrijk’ om met de betogers in gesprek te gaan, zo laat haar woordvoerder weten. ,,Ze vindt het wel vervelend dat deze gebeurtenis afleidt van de inhoud van het politieke debat dat ook die dag plaatsvond.” Demonstranten laten weten geen spijt te hebben van hun actie.

De politie vond actief optreden tegen de demonstranten niet nodig. Er is zondag ook niemand opgepakt. Of dat alsnog gaat gebeuren, hangt onder andere af van de vraag of er een onderzoek komt naar verdachten die mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd, zegt het OM. Om een onderzoek te kunnen starten moet er een melding of aangifte worden gedaan bij de politie. Vooralsnog is daar geen sprake van.

Volledig scherm © videostill

Demonstranten met trekkers

De D66-leider kwam zondag naar het Overijsselse Diepenheim voor een politiek debat in cultuurcentrum Herberg De Pol. Demonstranten hadden de toegang tot het cultuurcentrum geblokkeerd met trekkers. Ze stonden de minister op te wachten met brandende fakkels. Kaag moest tussen de demonstranten door lopen om De Pol te bereiken. Ze ging kort met hen in gesprek.

Of ze de hele situatie als intimiderend heeft ervaren, kan een woordvoerder niet zeggen. ,,Ze maakt zich in brede zin wel zorgen om de verruwing in de maatschappij. Waar niet alleen zij, maar ook journalisten, wetenschappers en andere politici mee te maken hebben. Voor haar is het belangrijk om die norm en waarden te beschermen.”

‘Ik laat mij niet intimideren’

In een verklaring op Twitter laat Kaag weten zich niet de mond te laten snoeren. ,,Ik laat me niet intimideren of afleiden van de inhoud”, zegt de minister. ,,Het werk voor Nederland is te belangrijk en te urgent om te laten liggen.” Kaag herhaalt wel dat zij zich zorgen maakt over de toon van het publieke debat. ,,Wat gisteren gebeurde - welke gedachten ik daar ook bij heb - gaat niet over mij alleen. We dreigen in Nederland iets essentieels te verliezen. Het respect dat we hopen van anderen te krijgen durven we steeds minder aan elkaar te geven. De waarden die ons verbinden staan onder druk.”

Niet alleen politici krijgen volgens Kaag te maken met ‘met aangewakkerde verdachtmakingen en complotten’, maar bijvoorbeeld ook politieagenten, verpleegkundigen, wetenschappers en journalisten. ,,Dat is gif voor onze democratische rechtsstaat”, aldus de eerste vicepremier. Zelf zegt Kaag altijd het gesprek aan te zullen blijven gaan. ,,Met iedereen. Overal. Het blijft mijn overtuiging dat luisteren beter is dan schreeuwen en dat we van elkaar kunnen leren met oprechte belangstelling voor elkaar.”

Quote De situatie kan intimide­rend en aangrij­pend overkomen op betrokke­nen en dat nemen wij uiterst serieus Politie

‘Nooit te verdedigen’

De politie was zondag zichtbaar aanwezig bij Herberg De Pol, zegt een woordvoerster. Er was geen aanleiding om in te grijpen of iemand te arresteren. Als dat nodig was geweest, was het zeker wel gebeurd maar de situatie is hanteerbaar gebleven, volgens de politie. ,,Dat er in de maatschappij verontwaardiging ontstaat bij een dergelijke ontvangst van minister Kaag, is begrijpelijk”, stellen OM en politie. ,,Zo'n situatie kan intimiderend en aangrijpend overkomen op betrokkenen en dat nemen wij uiterst serieus”, voegt de politie daar aan toe.

Ook volgens de gemeente Hof van Twente, waar Diepenheim bij hoort, komt demonstreren met fakkels ‘intimiderend’ over. ,,Intimidatie is nooit te verdedigen. De gemeente neemt dan ook afstand van deze demonstranten en hun uitlatingen jegens de minister en roept op om op respectvolle manier met elkaar in gesprek te blijven”, verklaart Hof van Twente. Veel politici hebben maandag ook afkeurend gereageerd op het incident in Diepenheim.

Vervolging?

In het geval dat Kaag wél naar de politie was gegaan om aangifte te doen, hadden de fakkeldragers mogelijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, zeggen diverse advocaten. ,,Intimidatie op zich is niet strafbaar, maar als je met een fakkel een politicus opwacht die in het verleden al eens op deze manier is belaagd, dan zie ik daar wel een zekere vorm van bedreiging in”, zeg advocaat Peter Plasman. Betogers kunnen zich niet verschuilen onder het mom van dat de fakkel ‘symbool staat voor het licht‘. ,,Het gaat er in zulke gevallen ook om hoe iemand iets ervaart. Die mensen hadden ook best op een afstand kunnen gaan staan.”

Volgens advocaat Peter Schouten kan er sprake zijn van verstoring van de openbare orde. ,,Als het puur en alleen is bedoeld om te pesten, dan is het niet strafbaar. Er moet bij dit soort dingen een vrees bestaan op het uitvoeren van gericht letsel of brandstichting. Dat zie ik hier niet zo snel in.” Wel kan de officier van justitie overgaan tot een zorgmachtiging, zegt Schouten. ,,Bij deze lui zit duidelijk een steekje los. De officier kan ook zeggen: deze mensen zijn een gevaar voor zichzelf of voor anderen, hier volstaat geen straf, maar een behandeling in een instelling. Daar ben ik zelf ook voorstander van. Het zijn namelijk wel een beetje sneue mensen.”

Advocaat Job Knoester ziet er zo geen strafbare handeling in. ,,Je kunt het met mensen oneens: op deze manier doe je dat niet. Het is onbeschaafd, ascociaal en intimiderend. Hoe moet dit voor het gezin van Kaag zijn? Of het strafbaar is ligt ingewikkelder. Ik ben er niet zo van om van alles onder strafrecht te laten vallen, maar het is wel tijd dat de politiek nu eens doorpakt en bijvoorbeeld doxing strafbaar maakt.”

Quote De officier kan ook zeggen: deze mensen zijn een gevaar voor zichzelf of voor anderen Advocaat Peter Schouten

Geen spijt

Door sommige betogers werd Kaag ter plaatse uitgemaakt voor heks, leugenaar en andere verwensingen. Initiatiefnemer van het protest, Derk Jan Lansink uit Delden, zag in de fakkels geen kwaad en noemt het ‘100 procent framing dat dit wordt uitgelegd als bedreigend of intimideren’. „Nu gaat het niet meer waar het om gaat: dat mensen niet meer rond kunnen komen. Er is me vandaag van meerdere kanten gevraagd of ik excuus ga maken aan Kaag. Beslist niet. Er is niets gebeurd dat niet door de beugel kan.”

Dat Kaag de fakkels als intimiderend kon opvatten, gezien haar eerdere ervaring voor haar huis? „De mensen met fakkels stonden op gepaste afstand en hielden hem keurig bij zich. Waar is dan de bedreiging? Die was er niet.” Hij zou een aangifte van bedreiging ‘een volstrekt zwaktebod’ hebben gevonden.

‘Symbolisch warm onthaal’

Lansink bevestigt dat het gebruik van fakkels vooraf was besproken, maar dan als een soort symbolisch warm onthaal. „Ik heb het niet afgekeurd, nee. Een vlam staat voor mij in Twente en de Achterhoek voor liefde, warmte en verbinding. En zo was het bedoeld. Dat anderen daar een rare gedachte bij hebben... Alles is netjes binnen de grenzen gebleven.”

Dat het treffen wordt bestempeld als intimideren of bedreigend, kan de Twentse demonstrante Geral Jacobse (65) zich niet voorstellen. „Wat wonderlijk. Er waren wel boze mensen die scholden. Achter me hoorde ik ‘rotwijf’ of zo. Maar dat is toch geen bedreiging? Ze is ook niet bedreigd. Ik heb tijdens de periode van de mondkapjes zelf erger mee gemaakt als ik er geen droeg. Toen heb ik ook niet lopen huilstruiken.”