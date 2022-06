Minister Van der Wal hoort noodkreet boeren, maar houdt voet bij stuk: ‘Doelen zijn klip en klaar’

Van der Wal herhaalde in het NPO-programma dat ze ‘geen keuze’ heeft omdat Nederland de natuur moet beschermen tegen te hoge stikstofuitstoot. ,,Dat glaasje drinkwater dat we uit de kraan tappen, alsof het normaal is. Maar die waterkwaliteit staat echt onder druk. De schone lucht die we inademen, het staat echt onder druk. Maar ook de biodiversiteit, gewoon de bloemetjes en bijtjes, het staat onder druk. De bloem en bijtjes die we nodig hebben voor onze voedselproductie. Daar moeten we niet lichtzinnig over doen.”