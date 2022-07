Ministerie staakt verzet tegen uitspraak rechter: stukken over mondkapjesdeal blijven toch geheim

100 euro per dag

Het niet naleven van de rechterlijke uitspraak kost het ministerie 100 euro per dag. De dwangsom is overigens nog niet geïnd door de krant. Er kan wel bij de rechter aangeklopt worden voor weer een nieuwe, hogere dwangsom. Er zijn voor de Volkskrant geen andere manieren meer om het departement te dwingen zich aan de uitspraak van de rechter te houden.



Eerder maakte het ministerie van Financiën wel WhatsApp-berichten over de mondkapjesdeal met Van Lienden en zijn zakenpartners openbaar. De aanhoudende weigering van VWS om de stukken vrij te geven, is daarmee des te opmerkelijker. De krant deed in mei vorig jaar het eerste verzoek bij VWS om, net als Financiën, de stukken te overleggen. VWS zegt in augustus een besluit te nemen over de vrijgave ervan.