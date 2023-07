Mobieltje in de klas in de ban: ‘Ouders staan straks niet meer alleen’

Brief ministerLeerlingen mogen straks geen mobieltje meer bij zich hebben in de klas als daar geen noodzaak toe is. Dat heeft het ministerie van Onderwijs met middelbare scholen afgesproken. Houden scholen zich er niet aan, volgt later mogelijk een totaalverbod.

Mobiele telefoons zijn volgens onderwijsminister Dijkgraaf ‘zeer verstorend’. ,,We hebben een school, een klaslokaal, een docent. Waarom hebben we het apart georganiseerd? Omdat je daar de ruimte hebt om je te concentreren en aandacht te hebben voor één ding. Dat is de kern van het onderwijs.”

Daarom zijn telefoons, maar ook bijvoorbeeld tablets of smartwatches, vanaf 1 januari alleen nog toegestaan als ze nodig zijn in de les of als er een medische noodzaak is. Bijvoorbeeld als een leerling met diabetes suikerwaarden moet meten, zo staat in een dinsdag verschenen Kamerbrief.

Tussen de lessen door mogen leerlingen hun mobieltje nog wel gebruiken, bijvoorbeeld om roosterwijzigingen te checken. De komende tijd werken de betrokken organisaties de afspraak verder uit. Na de zomervakantie kunnen dan ook leraren, leerlingen en hun ouders met elkaar bespreken hoe de afspraak er op hún school precies gaat uitzien. Basisscholen overleggen woensdag over de afspraken, Dijkgraaf hoopt dat zij mobieltjes ook in de ban doen.

Sanctie

Scholen die toch mobieltjes toestaan, krijgen geen sanctie opgelegd. Dijkgraaf: ,,We hebben afspraken gemaakt met alle scholen, in goed vertrouwen. Afspraak is afspraak.” Het ministerie onderzoekt wel of de afspraken met scholen werken. Als dat niet het geval is, kan de minister alsnog besluiten dat een verbod bij wet geregeld moet worden.

De afgelopen maanden werd er gespeculeerd over een wettelijk verbod op mobieltjes in de klas, omdat verschillende experts wijzen op de schadelijke gevolgen op de concentratie als leerlingen constant meldingen op hun telefoon krijgen. Kinderen zouden door alle afleiding een ‘brokkelbrein’ kunnen krijgen, waardoor zij zich niet meer langdurig kunnen concentreren op één taak.

Regeringspartij CDA pleitte vorig jaar voor een mobieltjesverbod in de klas. Aanvankelijk oogstte de partij hoon om het voorstel van andere partijen, maar de recent opgestapte minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) besloot er serieus werk van te maken en vroeg de afgelopen maanden advies aan leraren en leerlingen.

CDA-Kamerlid René Peters, die het onderwerp op de agenda zette, is blij. ,,De aanhouder wint. Goed dat er nu eindelijk één lijn wordt getrokken op scholen. Dit helpt leraren heel erg. Zij zijn niet meer elk lesuur minimaal vijf minuten bezig om die dingen in de tas te krijgen. En het helpt leerlingen die niet de hele tijd worden afgeleid onder de les.’’ Eerder pleitte ook PVV-Kamerlid Harm Beertema voor een verbod.

Op dit moment geen totaalverbod

Beertema spreekt van ‘politieke onmacht’ dat zo’n wettelijk verbod er nu niet komt. Maar volgens minister Dijkgraaf zou dat te lang duren. ,,Dat duurt zo twee of drie jaar. Dat zijn jaren waarin we de onderwijsprestaties toch weer aan het ondergraven zijn en een hele generatie alweer van school af is. Laten we er onmiddellijk mee stoppen.” Als de nieuwe afspraken ‘totaal niet blijken te werken’, wil Dijkgraaf wel een wettelijk traject starten’. ,,We zijn ervan overtuigd dat mobieltjes echt een verstorende werking hebben.”

Momenteel zijn er scholen waar je gewoon nog je telefoon mee mag nemen in het klaslokaal, maar ook scholen die dat verbieden, zelfs ook in de pauzes. Ook de telefoontas of telefoonbak is populair. Hierin moeten leerlingen het mobieltje op stil achterlaten tijdens lesuren.

De nieuwe richtlijn, een ‘zeer stevige afspraak’ moet vooral duidelijkheid en uniformiteit scheppen, klinkt het in onderwijsland.

Het is heel moeilijk om als ouder zoiets alleen te doen, om te zeggen: jij mag het niet, ook al mogen je vriendjes het wel. Daarom zijn we blij met collectie­ve afspraken Directeur Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs)

Concentratie verstoren

Veel scholen willen af van mobieltjes op de onderwijsinstelling omdat ze de concentratie van leerlingen verstoren. Ook vrezen docenten dat ze worden gefilmd tijdens hun werkzaamheden.

Voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs: ,,De scholen hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten: op veel plekken is er inmiddels beleid voor mobieltjes, en 30 procent van de scholen heeft de afspraken verder aangescherpt. We roepen ook de andere scholen op om samen met docenten, leerlingen en ouders hun beleid tegen het licht te houden.”

Ouders staan straks niet meer alleen als ze hun kind verbieden om hun mobiele telefoon mee te nemen in de klas. De naderende ban op mobieltjes is een steun in de rug voor ze, vindt de stichting Ouders & Onderwijs. ,,Het is heel moeilijk om als ouder zoiets alleen te doen, om te zeggen: jij mag het niet, ook al mogen je vriendjes het wel. Daarom zijn we blij met collectieve afspraken”, zegt directeur Lobke Vlaming.

