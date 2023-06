Na de slavernij-excuses ligt verdeling van ruim 200 miljoen gevoelig

Premier Mark Rutte zette in december met de excuses voor het slavernijverleden van ons land geen ‘punt’, maar een ‘komma’. En dus trok het kabinet de knip: ruim 200 miljoen euro voor onder meer onderwijs, musea, herdenkingsplaatsen en archieven moet ‘permanente bewustwording’ van het verleden creëren.

Maar over hóé je dat geld verdeelt over Suriname, de Caribische eilanden en de gemeenschappen hier, bleef het best stil. Tot nu. In een brief schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) dat er al ter inventarisatie met ‘nazaten’ van tot slaaf gemaakten ‘en andere betrokkenen’ is gesproken, vooral om hun wensen en grieven te bespreken. De bedoeling is uiteindelijk dat het geld ‘laagdrempelig en breed toegankelijk’ wordt.

Maar met wie de overheid precies in gesprek is, blijft vaag voor de buitenwereld. Net als hoe en waar het geld terechtkomt.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie waren bijvoorbeeld de ‘vertegenwoordigers’ van nazaten van tot slaaf gemaakten die op het Catshuis kwamen praten? Het kabinet maakte de gastenlijst niet openbaar, onder het mom dat niet iedereen van de aanwezigen dat zou willen. Er komen nog ‘grote bijeenkomsten’ in het land, maar er is natuurlijk niet één commissie van nazaten waar het kabinet zich kan melden.

Aanbellen

Neem Suriname. Wie ‘aanbelt’ bij de ambassade, krijgt gehoor. En het kabinet heeft een speciale gezant aangesteld die naar het land reist, om plannen te inventariseren. Maar de crux is ook: Suriname is een verdeeld land van creolen, Hindoestanen, Javanen, marrons, et cetera. Alleen al de inheemse bevolking leeft in 52 dorpen, met elk een dorpshoofd. En de inheemsen zijn weer de kleinste etnische groep. Ofwel: praat je straks wel met iedereen? De commissies van de Surinaamse gemeenschap in Nederland zijn in Paramaribo amper bekend onder de inwoners. Het risico: wie voelt zich straks niet gehoord en buitengesloten?

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens zijn toespraak waarin het kabinet excuses maakte voor het slavernijverleden. © ANP Het kabinet lijkt dat risico te zien, want aandacht voor de één mag niet leiden ‘tot verdringing op de beleving’, schrijft Bruins Slot. Ook moet het geld eerlijk worden verdeeld over Suriname en het Caribische deel van Nederland. Een ‘geografische balans’, noemt Bruins Slot dat.

Van alle miljoenen is 100 miljoen euro beschikbaar als subsidie voor ‘maatschappelijke initiatieven’. Die moeten van ‘onderaf komen’, dus ideeën van ‘nazaten zelf’, bijvoorbeeld theater of zogeheten oral history.

Maar wie beslist over wie wat krijgt, is nog ongewis. Ook dat moet besproken worden met de indieners van de plannen zelf. En dus kan het zo zijn dat zij straks zitting nemen in het comité dat het geld verdeelt. Wie niet aan tafel zit, heeft straks reden te klagen. De komende tijd moeten tal van bijeenkomsten worden georganiseerd om ideeën te verzamelen. In het najaar moet dan meer duidelijk worden over het vervolg.

Dat is een lang traject, erkent de minister, maar cru gesteld: je wilt ook niet dat Haagse deskundigen straks beslissen welk monument meer krijgt, of welke plantage gerestaureerd wordt. Dan is het weer Nederland dat beslist.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: