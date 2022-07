Niet vrijgeven Sywert-apps kost belastingbetaler 100 euro per dag

Welvaart in ons land is nog schever verdeeld dan gedacht

Niemand in politiek Den Haag kan er meer omheen: de welvaart in ons land is niet eerlijk verdeeld. 10 procent van de rijkste Nederlanders bezit liefst 61 procent van het vermogen (exclusief pensioen), de top 1 procent zelfs een kwart van het totale vermogen.

8 juli