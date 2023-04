Nieuwe overheidscampagne: vervang spaarlampen door ledlampen

Vorig jaar gebruikten Nederlandse huishoudens een kwart minder gas dan het jaar ervoor. De belangrijkste oorzaak was de vaak torenhoge energieprijs. Daarbij riep de overheid iedereen in de campagne ‘Zet ook de knop om’ op om de thermostaat overdag niet hoger te zetten dan 19 graden en niet langer dan 5 minuten te douchen.

Inmiddels zijn de energieprijzen fors gedaald. Toch start half mei een nieuwe campagne om burgers te overtuigen dat ze zuinig met energie moeten blijven omgaan. Volgens Jetten hoeven we niet direct bang te zijn voor een gastekort komende winter. De voorraden zijn nog redelijk gevuld en we beginnen eerder met aanvullen dan vorig jaar. ,,Alleen kon Europa toen nog de voorraden vullen met Russisch gas dat via pijpleidingen hierheen kwam. Dat is nu niet meer zo’’, waarschuwt Jetten.

Volledig scherm Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP

Lng

Dat gat wordt nu vooral gevuld door vloeibaar gas (lng) dat we aankopen uit andere landen, zoals de Verenigde Staten. Nederland breidt de capaciteit ook uit om meer lng-tankers te kunnen lossen. Vorig jaar gebeurde dat al in de Groningse Eemshaven. Aanvankelijk wilde de Gasunie ook een extra terminal bouwen in Terneuzen, maar dat plan bleek niet haalbaar. In plaats daarvan wordt de capaciteit op de Rotterdamse Maasvlakte en in de Eemshaven verder uitgebreid.

Desalniettemin blijft het van belang dat we zuinig blijven omgaan met energie om te voorkomen dat we in de problemen komen, aldus Jetten. Met alleen lng-import zijn er we niet, zegt hij. ,,Maar we hoeven de thermostaat niet nog lager te zetten of nog korter te douchen. De nieuwe campagne zal mensen erop wijzen dat ze met simpele middelen veel energie kunnen besparen.’’ Zo kan een ledlamp tot de helft zuiniger zijn dan de spaarlampen die veel mensen nu nog gebruiken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

