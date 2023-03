Nieuwkomer BBB koerst af op megawinst in provincies en Senaat, CDA halveert, Forum verliest nog meer

exitpollNieuwkomer BoerBurgerBeweging koerst af op een monsterzege bij de verkiezingen. Volgens de eerste exitpolls komt BBB in een klap op één in drie provincies, in Overijssel krijgt de partij van Van der Plas zelfs een derde van alle stemmen. In de Eerste Kamer zou BBB met 15 zetels binnenkomen.

De BoerBurgerBeweging bestormt de provinciehuizen en de Senaat. In Noord-Holland kan de partij van Caroline van der Plas volgens exitpolls uitkomen op 14 procent van de stemmen, in Noord-Brabant 19,5 procent en in ‘thuisprovincie’ Overijssel zelfs dik 30 procent. En in de Eerste Kamer kan BBB in één klap op vijftien zetels uitkomen, vijf meer dan de VVD en evenveel als GroenLinks en PvdA samen. BBB en de linkse tandem strijden dus om de koppositie.

,,Dit is onbeschrijfelijk", zei Van der Plas in een eerste reactie. De riante zege betekent dat het kabinetsbeleid - zeker rond stikstof en landbouw - echt anders moet, vindt Van der Plas. ,,De partijen moeten serieus met ons onderhandelen, de meerderheid is bijna niks meer. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.”

Dat BBB mee kon doen om de winst, was bekend, maar dat het zo ruim kon worden, had de partijleider -‘ik sta te trillen op mijn benen’- niet verwacht. ,,Ik dacht echt: what the fuck (...) Dit wordt een monsterzege.”

De winst van BBB gaat ten koste van veel andere partijen, zeker die van de regering. De VVD levert licht in, D66 verliest ook maar het CDA halveert zelfs. Forum voor Democratie, in 2019 nog de grote winnaar, levert nog veel meer in en houdt nog slechts een paar procent van de stemmen over volgens de exitpolls. PvdA, PvdD en nieuwkomers JA21 en Volt noteren wel een plus.

De opkomst ligt met 61 procent opvallend hoog voor provinciale verkiezingen, het is zelfs een record sinds 1987.

CDA-campagneleider Derk Boswijk trekt het verlies zich ‘persoonlijk aan’: ,,Ik ben de afgelopen twee jaar veel in het land geweest en ik heb de wanhoop van de boeren in de ogen gezien. De campagne is heel erg op de inhoud ingestoken, maar het is onvoldoende en te laat geweest.”

De exitpolls zijn de eerste indicatie van de stemverhoudingen.

Overdag lag het landelijke opkomstpercentage al wat hoger dan bij de vorige Statenverkiezingen, in Amsterdam zagen de stembureaus zelfs een toename van tien procentpunt. Door het hele land werden lange rijen gemeld bij stemlokalen, op sommige plekken moesten mensen een half uur wachten om een vakje rood te kleuren.

Gemiddeld gaat maar nipt meer dan 50 procent van de kiezers naar de stembus bij provinciale verkiezingen, maar dat lijkt nu wat hoger uit te komen. Vooral de stikstofkwestie - en alles wat ermee samenhangt - lokt mensen naar het stembureau, bleek uit eerder kiezersonderzoek.

De gekozen leden van de Provinciale Staten benoemen na de verkiezingen het dagelijks bestuur van de de provincie, ook kiezen de Statenleden op dinsdag 30 mei de leden van de Eerste Kamer. Als de coalitiepartijen inderdaad flink verliezen en de - linkse en rechtse - oppositie winnen, moet het kabinet nog meer lobbyen voor meerderheden in de Senaat.

