NS krijgt maximale boete omdat er minder treinen reden dan afgesproken

De Nederlandse Spoorwegen krijgen van staatssecretaris Vivianne Heijnen van spoor de maximale boete, omdat de vervoerder de afspraken niet is nagekomen. In de tweede helft van vorig jaar werd de dienstregeling uitgekleed en reden er minder treinen dan was beloofd.

Gevolg was dat de reizigers soms opgepropt stonden in volle treinen en vaker moesten overstappen. Daarom krijgt de NS een maximale boete van 1,5 miljoen euro opgelegd. In ruil moest de NS de dienstregeling in stand houden, maar dat heeft het bedrijf niet gedaan. Het boetebedrag moet worden geïnvesteerd in iets waar de reiziger voordeel van heeft.

Vanwege het verminderde aantal reizigers in coronatijd kreeg de NS vorig jaar staatssteun. Het kabinet schoot het bedrijf tegemoet met 274 miljoen euro om te compenseren voor tegenvallende reizigersaantallen in de nasleep van de coronapandemie: de zogeheten Beschikbaarheidsvergoeding OV. Eén van de voorwaarden voor die som geld was dat de dienstregeling vergelijkbaar moest zijn met die van het jaar ervoor.

Maar aan die voorwaarde heeft de NS niet voldaan. In de tweede helft van 2022 reden er minder treinen dan in de normale dienstregeling het geval is. NS deed dit vanwege personeelstekort. Reizigers hebben daarvan veel hinder ondervonden.

De staatssecretaris zal de boete niet innen, schrijft zij, omdat ze niet wil dat de reiziger daarvan de dupe is. Ze wil dat het bedrijf een plan van aanpak opstelt om de dienstverlening te verbeteren en achteraf verantwoording aflegt over de besteding. Ze ‘int’ daarvoor de maximale boete van anderhalf miljoen euro niet, maar wil wel dat de NS dat geld gaat uitgeven aan de reizigers.

Vanwege het aanhoudende personeelstekort liet de NS op een aantal trajecten minder treinen rijden. Reizigers dienden rekening te houden met drukkere treinen en mogelijk vaker overstappen.

De laatste keer dat NS zo’n boete kreeg was in 2017, onder staatssecretaris Sharon Dijksma.

