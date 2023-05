Onderhandelingen over landbouwakkoord gaan nog weken door: ‘Als dit een marathon is, zijn we op een derde’

Het landbouwakkoord laat nog zeker weken op zich wachten. Ook na nachtelijk bezoek van premier Rutte aan de onderhandelaars kwam er donderdag geen doorbraak. ,,Als dit een marathon is, zijn we op een derde.”

Toen kort na 01.00 uur ’s nachts Mark Rutte onaangekondigd opdook bij Villa Ockenburgh in Den Haag, was er even hoop. Zou de premier een doorbraak kunnen forceren? Maar na bijna 24 uur onderhandelen ging iedereen donderdagochtend moe naar huis. Het gehoopte tussenakkoord ligt er niet.

Uit de monden van enkele hoofdrolspelers – LTO-voorman Sjaak van der Tak, minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie), premier Rutte – klonk in het ochtendlicht eensluidend dat heus ‘belangrijke stappen zijn gezet’, maar dat er ook nog ‘veel werk aan de winkel is’.

Zo is er nog geen overeenstemming op een aantal belangrijke punten, zoals geld voor boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, bescherming van boeren die door willen gaan, mest en grondgebondenheid. ,,Als je het vergelijkt met een marathon, zijn we op een derde”, zegt een betrokkene.

Doorrekeningen

De zaken waar boerenorganisaties en kabinet het over eens zijn, zijn wel doorgestuurd naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om te laten doorrekenen. Daarnaast zijn ‘besproken varianten’ ook al aan het PBL voorgelegd. Het gaat bijvoorbeeld over het maximale aantal koeien per hectare, waar nog onenigheid over is. Die opties (meer of minder koeien) worden ook doorgerekend, om te kijken met welk aantal de doelen worden behaald.

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte kwam kort na 01.00 uur aan bij Villa Ockenburgh en vertrok pas toen het allang weer licht was. © ANP/Jeroen Jumelet

Minister Adema overlegt al maanden met een grote hoeveelheid organisaties zoals de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), jonge boeren die zijn verenigd in het NAJK, de biologische telers van Biohuis, maar ook vertegenwoordigers van provincies, natuurbeschermers en supermarkten. Inzet: een akkoord over een duurzame toekomst voor de landbouwsector in Nederland.

Dat een tussenakkoord op woensdag niet haalbaar was, zou op het ministerie van Landbouw dinsdagmiddag al duidelijk zijn geweest. Daar worden de ‘grote belangen’ genoemd als verklaring voor het moeizame proces: het gaat niet alleen over duurzamere voedselproductie in Nederland, maar ook over het terugdringen van de stikstofuitstoot, het beschermen van de natuur- en waterkwaliteit en een oplossing voor de zogeheten PAS-melders. Maar óók over een toekomst waarin boeren en tuinders een goede boterham kunnen verdienen.

Heronderhandelen over 2030

Daarbij is het landbouwakkoord van belang voor de regeringscoalitie. CDA-leider Wopke Hoekstra wil rond de zomer het coalitieakkoord openbreken waarin 2030 wordt genoemd als stikstofdeadline, zei hij eind maart. Maar dan moet het landbouwakkoord, dat hij specifiek noemde als een van de voorwaarden om die heronderhandelingen te starten, er wél liggen.

Volledig scherm LTO-voorman Sjaak van der Tak (links) en Roy Meijer van de NAJK (met bril) zijn zichtbaar voor een raam in Villa Ockenburgh tijdens het nachtelijke overleg over het landbouwakkoord. © ANP

Volgens betrokkenen is er bij iedereen de wil om tot een akkoord te komen, óók omdat daarmee ‘veel geld’ vrij komt, naar verluidt rond de 7 miljard euro. Maar omdat er in het akkoord straks zoet moet komen te staan maar óók zuur, moeten de onderhandelaars dat straks ook kunnen verantwoorden aan hun achterbannen.

Kantoortijden

,,Dan kun je niet binnen kantoortijden tot een akkoord komen”, zegt een bron. Het moet, kortom, een beetje moeilijk gaan. Een overleg dat de hele nacht doorgaat en bezoek van de minister-president moeten laten zien: het was écht lastig, maar we hebben er het maximale uitgehaald.

Niet dat het allemaal alleen maar voor de show is, integendeel. Rutte kreeg na terugkeer uit IJsland, waar hij was voor een bijeenkomst van de Raad van Europa, een ‘signaal’, zegt zijn woordvoerder. ,,Dat het misschien behulpzaam zou zijn als hij aan tafel zou aanschuiven.” De premier moest, zeggen bronnen, boerenorganisaties ervan verzekeren dat Adema straks niet wordt teruggefloten door de rest van het kabinet. Een ingewijde: ,,Dan is het fijn als Rutte er als premier er ook een poosje bij zit.”

