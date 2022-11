Onderzoek naar teruggetreden Arib gaat zonder haar medewerking door, veel emoties in de Kamer

Kamervoorzitter Vera Bergkamp is het vuur na aan de schenen gelegd in een commissievergadering over het onderzoek naar de vandaag teruggetreden PvdA’er Khadija Arib. Maar het onderzoek naar Arib wordt - zonder haar medewerking - doorgezet.

Op het einde van de vergadering van commissie Werkwijze van de Tweede Kamer liepen de emoties hoog op. Eerst liet Bergkamp weten dat ze op nadrukkelijk verzoek van Arib zelf geen afscheidsspeech hield. ,,Mevrouw Arib heeft laten weten dat zij geen afscheid wil nemen in deze Kamer. Dat heb ik te respecteren’’, aldus Bergkamp, die liet weten dat Arib vanaf 4 november geen Tweede Kamerlid meer is.

Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt wilde de precieze onderzoeksopdracht aan het bureau Hoffman weten en dat het onderzoek naar Arib een aantal dagen wordt stopgezet. Bergkamp wilde pas morgen duidelijkheid geven wat ze met dat verzoek ging doen na overleg met het dagelijks bestuur. Dat voorstel van Omtzigt werd aangenomen.

,,Er is een schandalig en historisch fout besluit genomen", door het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer en de griffier stelde PVV’er Gidi Markuszower. ,,De politieke jacht is op Arib geopend. Vandaag is het Arib, morgen kan het elk Kamerlid overkomen. Trek dat voorstel tot onderzoek in. Deze politieke heksenjacht mag niet doorgaan.’’

‘Heel heftig besluit’

Bergkamp zei dat een ,,heel heftig besluit” was dat met ,,pijn in ons buik is genomen.” Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer gaf samen met de griffier opdracht tot het onderzoek vanuit wettelijke morele verplichting te moeten handelen als er sprake is van onveilige situaties voor medewerkers. Die signalen kwamen via anonieme brieven.

Wat kan de betekenis zijn van het onderzoek nu Arib is teruggetreden en niet meewerkt, wilde SGP-Kamerlid Kees van der Staaij weten. ,,Wat kan dan daarvan het constructieve vervolg zijn?’’ Bergkamp beloofde de reflecties mee te nemen naar het dagelijks bestuur.

‘Dat doe je niet’

Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt toonde zich buitengewoon verbaasd dat de landsadvocaat Pels Rijcken - die onder vuur lag vanwege fraude - om advies was gevraagd over de sociaal onveilige omgeving van de Tweede Kamer. ,,Dat doe je niet! Dat is hetzelfde als een dronkenlap vragen te stoppen met alcohol.”

SP-Kamerlid Renske Leijten wilde weten of het onderzoek nog gestopt worden. ,,Er loopt nu een onderzoek naar een persoon die het instituut van de Tweede Kamer heeft verlaten.’’ Bergkamp antwoordde dat het onderzoek is begonnen, maar in de beginnende fase zit. Ook BBB-Kamerlid Caroline van der Plas zei: ,,Moeten we niet pas op de plaats maken, moeten we dit onderzoek niet stoppen?’’

Van der Plas verwees naar drie hoogleraren die het onderzoek naar Arib op de korrel namen. Ze vinden het onjuist dat het presidium de opdrachtgever is, omdat het dagelijks bestuur betrokkene is. Dat zijn hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert (Radboud Universiteit Nijmegen), hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen (VU Amsterdam) en hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer (Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit).

‘Politiek moordenaar’

Op het slot betichtte PVV-Kamerlid Markuszower Kamervoorzitter Bergkamp ervan ,,te hebben geacteerd als een politiek moordenaar” jegens Arib. Dat verwierp Bergkamp, ook andere Kamerleden namen daar afstand van.