Onderzoek: wachten op openheid overheid duurt steeds langer

De afhandeling is nog steeds “ondraaglijk traag”, blijkt uit een onderzoek van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en de Open State Foundation. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is sinds 1 mei van kracht. Over de Woo is meer dan tien jaar gesproken.

Vorig jaar kostte het een ministerie gemiddeld 167 dagen om een informatieverzoek te beantwoorden, blijkt uit het onderzoek. Met de invoering van de Woo daalde dat naar gemiddeld 162 dagen. Maar dat was nog steeds langer dan een jaar eerder, toen het gemiddeld 161 dagen was. De wettelijke termijn die staat voor het beantwoorden van een Woo-verzoek is 42 dagen.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën deed vorig jaar het langst over een Wob/Woo-verzoek. Gemiddeld was dat 211 dagen. Voor het tweede jaar op rij was het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het snelst. Bij OCW duurde het gemiddeld 70 dagen.

De Woo heeft volgens het rapport wel een ‘nieuwe dynamiek’ gebracht. ‘Overheden hebben het afgelopen jaar veel tijd en energie geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de ambities en verplichtingen van de nieuwe Woo.’ Maar de onderzoekers zien ook versnippering, gebrek aan regie en onduidelijkheden. De landelijke en lokale overheden waren nog niet klaar voor de Woo toen die werd ingevoerd.

De Woo geeft burgers het wettelijk recht op informatie. Verder vallen meer overheidsinstanties onder deze wet dan onder de Wob en is de overheid verplicht te motiveren waarom ze geen informatie geeft.