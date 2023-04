Onduidelijke brief van de overheid? Stuur hem dan terug met deze sticker

‘Deze brief is te ingewikkeld voor mij. Stuur een versie in makkelijke taal.’ Dat staat op de sticker van steffie.nl, een website van Stichting Leer Zelf Online waar ‘moeilijke dingen op een makkelijke manier’ worden uitgelegd. Door middel van het scannen van een QR-code op de sticker krijgt de ambtenaar tips wat diegene moet doen zodat de lezer wél snapt wat er staat: gebruik een leesbaar lettertype, onderstreep het als er een opdracht in staat, schrijf korte zinnen, enzovoort.

Klinkt simpel, maar het is hoog nodig, vindt Directeur Jacques de Wit van Leer Zelf Online. In twee weken zijn er al zo'n 5000 stickers zijn besteld. ,,Mensen zijn als de dood voor de overheid door ingewikkelde brieven. Ze snappen het niet, en vertrouwen het niet.” Hij stelt dat in totaal zo'n drie miljoen mensen in Nederland moeite zouden hebben met het taalgebruik in overheidscommunicatie.

‘Sticker des doods’

De Wit denkt dat ingewikkelde overheidscommunicatie van alle tijden is, maar nu begint het volgens hem echt te wringen. Hij zegt verhalen te kennen van burgers die aanvragen voor financiële hulp laten zitten omdat ze worstelen met het papierwerk. ,,Er zitten gewoon mensen met een lege koelkast nu! Sommigen zitten zelfs liever in armoe en honger dan dat ze een boete riskeren of een regeling toch moeten terugbetalen.”

Hij noemt als voorbeeld het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat keert pas uit als een inwoner daar zelf aanspraak op maakt. ,,Daar had je tot voor kort DigiD voor nodig, en nu kan het ook op de desktop. De regeling zit vol juridische taal. Als je die niet begrijpt ben je de sjaak, en dan wordt zo 1200 euro door je neus geboord.”

De retoursticker is niet zozeer een oplossing voor het probleem, maar een signaal. ,,Op het intranet van een aantal gemeentes is de sticker al verschenen als een soort ‘sticker des doods’”, grapt De Wit. ,,De boodschap: zorg ervoor dat je brieven duidelijk zijn, en dus niet terug worden gestuurd. Dat is precies wat we wilden bereiken.”

Belangrijk streven

Imre de Roo, tot een week geleden programmaleider Duidelijk Direct voor provincie Noord-Holland, weet als geen ander dat duidelijkheid cruciaal is voor de overheid. Duidelijk Direct is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om taalgebruik in brieven van de overheid te versimpelen.

Ze heeft in de provincie bijna alle standaardbrieven aangepast. ,,Natuurlijk kijken de juristen dan mee, maar we voelden heel sterk dat de juridische teksten niet de doorslag moesten geven. Duidelijkheid moest voorop.” Het ging niet om ‘punten en komma's’, maar ‘écht om de structuur’.

De sticker is overigens niet officieel, waarschuwt De Wit nog. ,,Ik heb zelf vier brieven teruggestuurd, en daar nog geen reactie op ontvangen.” Hij raadt aan om sowieso een kopietje te maken van de brief vóór deze terug te sturen en ‘gewoon de rekeningen te betalen’.

