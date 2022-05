Onrust binnen Bij1: Amsterdamse afdeling dreigt in ‘twee kampen’ uiteen te vallen

Onderzoek/met video Rechts­staat niet heilig voor ruim een op de drie Nederlan­ders: ‘Zorgelijk’

Een derde van de Nederlanders vindt dat de regels van de democratische rechtsstaat terzijde mogen worden geschoven om ingewikkelde problemen op te lossen. Wie zich zorgen maakt over klimaatverandering of over migratie, vindt dat tegenspraak soms maar moet worden genegeerd.

29 april