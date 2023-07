Ook Carola Schouten en Marnix van Rij stappen uit landelijke politiek

Met videoCarola Schouten keert niet terug in de landelijke politiek als er een nieuw kabinet is aangetreden. Dat laat de ChristenUnie-bewindsvrouw vrijdagmiddag weten. Hetzelfde geldt voor CDA’er Marnix van Rij, die voorlopig nog aanblijft als demissionair staatssecretaris van Financiën.

Schouten blijft tot er een nieuw kabinet is aan als demissionair minister voor Armoedebeleid en Pensioenen. ,,Na twaalf intense jaren zal ik de politiek verlaten. Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is", schrijft ze op de site van haar partij. Een halfjaar geleden nam Mirjam Bikker het stokje over van oud-fractievoorzitter Gert-Jan Segers.

Schouten: ,,Het was me een groot voorrecht om namens en met de mensen van de ChristenUnie te werken aan onze idealen. Maar nu geef ik dat stokje door, ik zal me niet meer kandideren voor de kieslijst en straks vertrekken uit Den Haag. In dankbaarheid voor de tijd achter me en benieuwd naar wat er komen gaat.”

Ze is naast minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ook vicepremier. Ze was twee keer de secondant die oud-partijleider Gert-Jan Segers bijstond bij onderhandelingen in de formatie. Van 2017 tot 2022 zat ze in het kabinet als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toen werd ze geconfronteerd met de stikstofcrisis en de boerenprotesten die daarop volgden. Volgens critici nam Schouten te weinig maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Als pensioenminister in dit kabinet kreeg ze wel de wet door de Kamer die de basis legt voor een nieuw pensioenstelsel. De wet is belangrijk voor een van de grootste sociale hervormingen in decennia.

Volledig scherm Carola Schouten. © ANP

Van Rij wil stokje overdragen aan jongere generatie

Ook demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (62) laat weten dat hij geen nieuwe kabinetsperiode overweegt. Hij wil het stokje overdragen aan een jongere generatie. Hij werd anderhalf jaar geleden bewindsman in het vierde kabinet-Rutte en was verantwoordelijk voor zaken rond belastingen en de Belastingdienst. Daarvoor was hij onder meer regeringscommissaris op Sint Eustatius, het Caribische eiland waar hij en zijn vrouw een huis hebben.

Van Rij is een prominente CDA-figuur. Hij was in crisistijd interim-partijvoorzitter en speelde ook achter de schermen een grote rol in zijn partij. Na het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt uit het CDA, moest Van Rij de door gedoe verscheurde partij weer bij elkaar krijgen. Ook de afgelopen anderhalf jaar van dit kabinet, waarin CDA-partijleider Wopke Hoekstra als minister van Buitenlandse Zaken vaak in het buitenland zat, hield Van Rij zich veel bezig met partijaangelegenheden.

Volledig scherm Marnix van Rij op het Binnenhof. © ANP

Hanke Bruins Slot

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft niets gezegd over haar Haagse toekomst, maar komt in elk geval niet op de kandidatenlijst van haar partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Het CDA heeft een spits nodig om te scoren, ik ben meer een keeper”, zegt Bruins Slot over het lijsttrekkerschap. Zij speelde voor het aantreden van het kabinet een belangrijke rol achter de schermen voor haar partij.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 22 november, bevestigde Bruins Slot vrijdag. Volgens haar is het belangrijk dat verkiezingen ‘zorgvuldig’ georganiseerd worden. Daarom moeten gemeenten de tijd krijgen voor de organisatie. Volgens haar is 22 november de vroegst mogelijke datum. Dat het nu nog 4,5 maand duurt voordat de stembussen open gaan is volgens haar niet lang. Het gaat nu bijvoorbeeld sneller dan na de val van Rutte I, stelt zij.

De verkiezingen op 22 november worden anders dan die in 2021 weer op één dag gehouden. Toen hadden mensen vanwege de coronamaatregelen nog drie dagen de tijd om hun stem uit te brengen.

Veel prominenten vertrekken

Na de val van het kabinet kondigden de afgelopen dagen al meer prominente politici hun vertrek uit de politiek aan. Zo verlaat demissionair premier Mark Rutte niet alleen het Torentje maar ook het Binnenhof. Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) stelt zich niet verkiesbaar bij de komende verkiezingen en ook huidig CDA-leider Wopke Hoekstra kondigde maandag aan niet beschikbaar te zijn, net als zijn collega Hugo de Jonge.

Het is niet zo dat de kabinetscrisis of het komende afscheid van andere politieke kopstukken tot het vertrek van Schouten heeft geleid, zegt de bewindsvrouw. Ze stelt dat ze al enige tijd is toegegroeid naar het besluit om niet meer door te gaan in de landelijke politiek.

