Ook Kamerlid Liane den Haan niet herkiesbaar: ‘Huidige politiek is lelijk’

Vorig jaar richtte zij nog GOUD op, nadat ze zich van 50Plus afsplitste. GOUD is een partij die zich met name inzet voor de ouderen in Nederland. ‘Ik geloof in GOUD en in onze boodschap’, aldus Den Haan, maar ze zal zichzelf dus niet opnieuw verkiesbaar stellen bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer.