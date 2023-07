Oppositie doet ultieme poging om corona-onderzoek te reanimeren: ‘We zijn pislink’

D66 verrast door overstap van Sophie in ‘t Veld naar Volt, plek in Europarle­ment onzeker

Europarlementariër Sophie in 't Veld stapt over van D66 naar Volt. Ze is teleurgesteld in de Europese koers van de democraten. Dat schrijft ze in een brief aan de D66-leden. Ze heeft haar besluit vrijdagmorgen aan partijvoorzitter Victor Everhardt bekendgemaakt.