Oppositie kiest na geheim beraad harde aanval op kabinet: ‘Regeer of stap op’

LIVEHet kabinet ligt woensdag flink onder vuur over de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, het stikstofbeleid en onvrede in het land. ,,Dit gaat over diep wantrouwen in de overheid.”

Het voor de coalitie zware debat stond eigenlijk voor dinsdag op de planning, maar dat ging niet door: premier Mark Rutte had waarschijnlijk ‘iets verkeerds gegeten’ en meldde zich ziek. Vandaag kon hij alsnog aanschuiven.

GroenLinks-leider Jesse Klaver trapt fel af: ,,Deze uitslag gaf uiting aan breed gedragen wantrouwen in het kabinet. Het gaat over meer dan stikstof. Het gaat over mensen die geloven dat de overheid er niet meer voor hen is.” Hij wijst over verdwenen bushaltes, ziekenhuizen, scholen en politiebureau’s. ,,Wat gaan we nu echt verbeteren? Regeer of stap op, meneer Rutte,” zei hij, een verwijzing naar wat Rutte ooit tegen CDA-premier Balkenende zei. PVV-leider Geert Wilders zingt hetzelfde wijsje: ,,Waarom zit u hier nog? We zien een kabinet in vergaande staat van ontbinding. De kiezer heeft u een rode kaart gegeven, ga van het veld af.”

BBB-leider Caroline van der Plas: ,,Hoeveel duiding over de uitslagen van de verkiezingen wil het kabinet nog hebben? Mensen zeggen: los de problemen op, of stap op.” SP-leider Lilian Marijnissen: ,,Dit kabinet is bezig met het redden van het politieke hachje, niet met het oplossen van problemen.”

Volledig scherm Jesse Klaver (GroenLinks) spreekt het kabinet fel toe. © ANP Toch bijt Rutte ook al fel van zich af. Farid Azarkan (Denk) houdt hem persoonlijk verantwoordelijkheid voor het ‘institutioneel racisme’ in de Toeslagenaffaire. Rutte: ,,Die opmerking is mij totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Volstrekt onacceptabel. Dat heeft hij terug te nemen.” Azarkan weigert dat echter.

Broeit

De oppositie wijst er verder op dat het broeit binnen het kabinet. Vooral het CDA en D66 staan in de coalitie tegenover elkaar, en de oppositie zal hier naar verwachting dankbaar gebruik van maken en proberen hen uit elkaar te spelen. Om die reden kropen oppositiepartijen vanmorgen al even bij elkaar voor overleg. Het idee is: laten we ons op de coalitiepartijen en het kabinet richten en geen tijd verliezen door aanvallen op elkaar. Bij de fractie van PvdA druppelden oppositieleiders binnen voor het beraad. En inderdaad: in het debat vallen de oppositiepartijen elkaar niet aan.

Oppositiepartijen willen zo vooral duidelijkheid, na de verwarrende persconferentie van afgelopen vrijdag. CDA-leider Wopke Hoekstra verklaarde niet 2030, maar 2035 als deadline te willen hanteren als deadline voor de stikstofdoelen. Hier wil hij het coalitieakkoord voor openbreken, maar pas nadat de Provinciale Staten hun besturen hebben gekozen. Rutte zei juist te willen versnellen, zonder concreet te worden hoe. Ook in een brief aan de Tweede Kamer bleef het vaag.

PvdA-leider Attje Kuiken ziet nog geen oplossingen: ,,Het is afschuiven of vooruitschuiven. En hebben we nu nog wel een regeerakkoord? Of je gaat door op de ingeslagen weg, of je breekt het akkoord open.” Wilders: ,,Dit is een flutbriefje geweest. Het is allemaal uitstel van executie. Het terechte einde van dit kabinet is in zicht.”

Dat spreekt VVD-fractieleider Sophie Hermans tegen: ,,We denken niet over alles hetzelfde in de coalitie, maar dat is geen reden om geen vertrouwen te hebben dat we eruit gaan komen. Want dat heb ik.”

Motie van wantrouwen

Volledig scherm Premier Mark Rutte en Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de mogelijkheid tot extra gaswinning in Groningen © ANP / ANP Komt er geen duidelijkheid, dan kan het weleens ‘een heel spannend debat’ worden, aldus ingewijden uit oppositiepartijen. Niet alle oppositiepartijen willen verkiezingen - het land moet immers bestuurd worden, vinden ook sommigen van hen - maar de coalitie moet dan wel wat laten zien. Andere partijen hebben al een motie van wantrouwen aangekondigd. Steun daarvoor zal in ieder geval komen van FvD, JA21 en de PVV. Irritatie was er ook dat de coalitiepartijen pas intekenden voor het debat nadat alle andere partijen op de lijst stonden. Daardoor komen de vier coalitiepartijen pas helemaal aan het einde van het debat aan de beurt, terwijl de ogen toch echt vooral op hen gericht zullen zijn.

Ook zal het een lang debat worden, langer in ieder geval dan waar in eerste instantie op was gerekend. BBB-leider Caroline van der Plas heeft voor alle partijen meer spreektijd aangevraagd en die is ook gegeven. Wel blijft het debat vooralsnog tussen de Kamer en de premier en vicepremiers: een verzoek om ministers Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Stikstof) uit te nodigen, haalde geen meerderheid. Verschillende partijen wilden hen erbij hebben, aangezien een aanzienlijk deel van het debat over hun beleidsterreinen zal gaan.

Het debat begint in de ochtend. Naar verwachting zal het tot in de avond doorgaan.

Volledig scherm Oppositiepartijen overlegden voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. © ANP

