Oppositie walgt van coalitie die De Jonge lijkt te steunen: ‘Mensen gruwen hiervan’

kijk hier liveMinister Hugo de Jonge (CDA) ligt zwaar onder vuur in het Kamerdebat over zijn bemoeienis met de aanloop naar de Sywert-deal. Oppositiepartijen hekelen ‘CDA-vriendjespolitiek’. Maar coalitiepartijen lijken De Jonge vooralsnog te steunen. Zo wil D66 eerst een extern onderzoek naar De Jonges actieve bemiddeling tussen Van Lienden en de overheidsinkopers afwachten. Volg het debat live via dit artikel.

Ondertussen ligt bij enkele oppositiepartijen de motie van wantrouwen al wél op de printer, de fracties van GroenLinks en PvdA sluiten steun voor die rode kaart niet uit. Afgaande op de inbreng van de coalitiepartijen in het eerste deel van het debat lijkt de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie De Jonge te steunen. Toch liggen er ook van die partijen talloze vragen die nog moeten worden beantwoord over de miljoenendeal. Zo willen partijen weten waarom De Jonge vaak contact met en over Van Lienden onderhield en waarom hij daar in eerste instantie over zweeg.

‘Niet mijn portefeuille’

Partijen zijn vooral fel omdat vragen over De Jonges rol bij de deal eerder nog omzeild werden met teksten als ‘dit is niet mijn portefeuille’ en ‘ik ben er niet bij betrokken'. ,,Waarom is er gisteren pas openheid van zaken gegeven", zegt SGP-leider Kees van der Staaij. ,,Waarom is niet eerder de volle waarheid verteld over de betrokkenheid van De Jonge bij deze deal?”

Ook vrezen fracties dat cruciale informatie nog mist omdat De Jonge veelvuldig met zijn privé-account mailde. En Kamerleden willen weten of De Jonge wist dat Van Lienden riante winst zou gaan maken en waarom de portefeuillehouder, minister Conny Helder (VVD), niet eerder over alle informatie van De Jonge beschikte.

Lees verder na de video

Informatievoorziening

Ook is het de vraag of de toenmalig minister van Volksgezondheid de Tweede Kamer wel volledig en juist geïnformeerd heeft toen hij juni vorig jaar meldde dat hij ‘met de inhoud van de overeenkomst niet bekend was en bij de besluitvorming niet betrokken was’. En in een tijdlijn die het kabinet vorige zomer opstelde op verzoek van de Kamer ontbraken ook de cruciale appjes tussen De Jonge en anderen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt daarom over ‘de methode-Rutte’ bij De Jonge: ,,Meneer De Jonge wist op 25 april al dat deze deal beklonken was, hoe kan hij dan in mei volhouden voor de camera's dat hij niet betrokken was? Ik verwacht van bewindspersonen dat ze op iedere moment eerlijk informatie delen met de Kamer en journalisten.”

Bekijk hier de video waarin Hugo de Jonge in mei 2021 meldt dat hij niet betrokken was bij de Sywert-deal, tekst loopt door onder de video.

PVV-Kamerlid Fleur Agema benadrukt in het debat dat het landelijk inkoopcentrum LCH 'niets moest hebben’ van Van Lienden en zakenpartners in het voorjaar van 2020: ,,Het was ‘nee’ voor Sywert van het CDA. Maar CDA’ers regelen dingen voor elkaar, dat is nepotisme, dat is fout. Van Lienden is een oplichter, het geld moet terug.” Het PVV-Kamerlid oordeelt: ,,Excuses zijn niet genoeg.’’

Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is uiterst kritisch: ,,Deze handelwijze van niet eerlijk zijn is lelijk, dat raakt het vertrouwen in de politiek”, zo trapte zij het debat af. ,,Het heeft er alle schijn van dat deze deal nooit tot stand was gekomen zonder betrokkenheid van de minister.”

CDA

CDA-Kamerlid Joba van den Berg herinnerde de Tweede Kamer eraan dat het parlement zelf ook schreeuwde om meer mondkapjes destijds: ,,Dat de minister talloze aanbiedingen kreeg is niet vreemd. Maar de aanbiedingen zijn allemaal afgehandeld door de toenmalige minister voor Medische Zorg Martin van Rijn. De persoonlijke integriteit staat niet ter discussie.”

Wel was het ‘handiger’ geweest als De Jonge eerder open kaart had gespeeld over zijn rol, erkent Van den Berg. ,,Het is niet handig dat hij niet vertelde over de appjes van Van Lienden die hij doorgestuurd heeft. Het was echt beter geweest als de informatie eerder naar de Kamer was gekomen.” Ze bestrijdt dat De Jonge bemiddelde omdat Van Lienden CDA’er is, zoals diverse partijen claimen. ,,Maar dat het onbetrouwbare lieden waren, was toen niet bekend. Die winsten waren toen niet bekend.”

Van den Berg begrijpt dat De Jonge en het kabinet zwichtten voor de publicitaire druk van Van Lienden. ,,Sywert dreigde ook te gaan concurreren met de landelijke inkopers. Dus ik snap dat je dat wil voorkomen. Door zijn kritiek gingen mensen ook vragen stellen over de professionaliteit van het landelijk consortium.” Andere partijen hekelen Van den Bergs opstelling, Klaver suggereert dat het Kamerlid beter in het kabinetsvak kan plaatsnemen. ,,Wij zouden hier samen aan waarheidsvinding moeten doen", zei Klaver. ,,U wilt niets weten, bent niet geïnteresseerd waarom er zo lang geen antwoord is gegeven op vragen. Een schande voor de Tweede Kamer.”

Saillant detail: tijdens de bijdrage van het CDA-Kamerlid bladert minister De Jonge in de grotendeels gezwarte stukken over de mondkapjesdeal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

VVD-Kamerlid Judith Tielen vindt dat coalitiegenoot De Jonge (‘geen fraai beeld’) zijn eigen rol bij de mega-order ‘bagatelliseert’ door lange tijd te claimen dat hij ‘geen betrokkenheid’ had bij de zaak. Daarover wil de VVD-fractie eerst meer horen voordat er conclusies getrokken worden. ,,De PVV concludeert al dat er CDA-nepotisme plaatsvond, maar ik wil eerst het volledige plaatje zien. We moeten hier de minister in de ogen kijken, dan moeten we afwachten tot het Deloitte-onderzoek.”

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker noemt het debat ‘staatsrechtelijk ingewikkeld’. Zij doelt hiermee op het feit dat De Jonge inmiddels op een nieuwe post zit als minister voor Volkshuisvesting. Toch beantwoordt hij later vandaag samen met minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD) de vragen van de Kamer. Zij gaat nu over de portefeuille beschermingsmiddelen. Betrokkenen in Den Haag stellen dat veel afhangt van De Jonges eigen opstelling in het debat vandaag. Hij lijkt dus te kunnen rekenen op voldoende steun, al meldt een coalitiebron ook: ,,De grootste vijand van De Jonge is niet de Kamer, maar zijn eigen karakter.”

D66-Kamerlid Wieke Paulusma stipt in haar bijdrage aan dat De Jonge excuses aanbood, maar zegt ook ‘heel erg benieuwd te zijn of de minister hier een gevolg aan gaat geven.’’ De D66-politica, die daarmee ook deel uitmaakt van de coalitie, benadrukt evenwel: ,,Ik vind echt dat dingen anders moeten. Ik sta hier ook als onafhankelijk Kamerlid.’’ Maar in het debat beschrijft het Kamerlid al wel dat zij eerst het onderzoek van Deloitte wil afwachten. Dat externe bureau doet onderzoek naar de mega-order voor mondkapjes.

Denk-voorman Azarkan werpt de D66-politica - die duidelijk bedenkingen heeft bij de manier waarop de mondkapjesdeal tot stand kwam - naar het hoofd: ,,Je kunt niet een beetje zwanger zijn. Mensen die kijken gruwen hiervan.’’

Deloitte-onderzoek moet voor de zomer afgerond zijn In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid neemt Deloitte de Sywert-deal onder de loep, maar zolang het onderzoek loopt wordt er geen informatie gedeeld. Onderzoekers benadrukken wel dat er een bulk aan gegevens verzameld moet worden en dat ze afhankelijk zijn van vrijwillige medewerking van betrokkenen. Momenteel zijn ruim vijf miljoen bestanden potentieel relevant. Vorige maand zijn nog chats aangeleverd en gesprekken gevoerd. Voor de zomer moet het onderzoek afgerond zijn. Kamerleden luisterden dinsdag ‘met ongemak’ naar de antwoorden, zei onder anderen GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: ,,Het kabinet verwees naar deze briefing. Vervolgens zegt u: we kunnen niks melden. Dus hebben we als Kamer nog altijd geen informatie.”

Lees verder na de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuwe appberichten

De onderlinge appconversaties ademen ook grote angst bij de politiek-ambtelijke top voor slechte publiciteit door kritiek van Van Lienden. Die werpt zich in het voorjaar van 2020 op als filantroop die de Nederlandse zorg kan voorzien van de zo schaarse mondkapjes. Intern probeert Van Lienden extra deals binnen te slepen, via Twitter en de media hekelt hij geregeld het Nederlandse beleid.

De Jonge en collega’s balen van die beeldvorming en doen veel om Van Lienden te vriend te houden. Ambtenaren zijn gaan ‘knuffelen’ met Van Lienden, wordt er geappt: ‘Dat is bijna een dagtaak’. Toenmalig minister Martin van Rijn (PvdA) beklaagt zich over Van Liendens kritiek op het landelijk inkoopcentrum LCH ‘terwijl hij juist beloofd had dat niet te doen’. En De Jonge hamert erop dat Van Lienden gebeld moet worden voordat hij bij Nieuwsuur gaat zitten. ‘Misschien helpt dat’.



Volledig scherm Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal. © ANP

Volledig scherm Minister voor Medische Zorg Martin van Rijn appt aan Hugo de Jonge. De PvdA-bewindsman reageert sceptisch op Van Liendens extra aanbod. © VWS

Volledig scherm Hugo de Jonge appt met een onbekende ambtenaar. Die moet gaan 'knuffelen' met Sywert. © VWS