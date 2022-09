Oud-minister Dijsselbloem wilde gaswinning niet te snel terugdringen

parlementaire enquêteToenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wilde dat de gaskraan in Groningen in 2014 niet te ver werd dichtgedraaid. Dat zou te grote gevolgen hebben voor de begroting van het kabinet. Dat zei hij in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning.

Het kabinet-Rutte II kampte met grote financiële problemen, schetste Dijsselbloem. Nederland had van de Europese Commissie de opdracht gekregen het begrotingstekort terug te brengen. Toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) stelde voor om de gaswinning in 2014 terug te brengen naar 40 miljard kuub. Daarmee volgde Kamp het advies van toezichthouder SodM, die vond dat dat nodig was om het risico op bevingen te verminderen.

Dijsselbloem reageerde op dat voorstel per mail aan Kamp. Daarin schreef hij dat hij Kamps voorstel niet kon steunen gezien de ‘forse extra bezuinigen’ die Nederland moest doorvoeren om de begroting op orde te krijgen. Dijsselbloem stelde voor om de gaswinning met een tussenstap terug te brengen naar 40 miljard kuub door in 2014 eerst nog 42,5 miljard kubieke meter op te pompen. ,,Dat was al een forse aderlating’’, blikte hij terug tijdens het verhoor.

Waarschuwing

Quote Ik was er echt chagrijnig over Jeroen Dijsselbloem, ex-minister In de zomer van 2012 werd het Groningse Huizinge getroffen door de zwaarste beving tot nu toe in het gebied. Daarna daalde in Den Haag het besef in dat er iets moest gebeuren. Toen het kabinet-Rutte II dat najaar aantrad, waarschuwde het SodM al snel dat de gaswinning omlaag zou moeten om het gevaar op bevingen te verkleinen. Dat advies overtuigde het kabinet niet, omdat andere adviezen iets heel anders stelden.

,,Ik was er echt chagrijnig over’’, aldus Dijsselbloem. ,,We kwamen erachter dat de kennis over aardbevingen en de risico’s van gaswinning zeer beperkt was. Daarom ging het SodM zelf rekenen, maar dat behoorde niet tot hun takenpakket. Het is onthutsend dat we wel studies hadden over bodemdaling maar niet over bevingen.’’ Omdat onder ander TNO en het KNMI met andere adviezen kwamen, kon het kabinet het SodM-advies ook niet wegen.

Ook was dat advies volgens Dijsselbloem niet heel gedetailleerd. Zo werd niet onderbouwd hoeveel de winning omlaag moet en hoe snel dan. Volgens Dijsselbloem had de SodM achteraf gezien gelijk, maar was de onderbouwing van het advies aanvankelijk ‘houtje touwtje'. ,,Daarom stelde Kamp destijds voor extra onderzoeken te laten uitvoeren en ik heb hem daarin gesteund.’’

Omhoog

Hoewel er een waarschuwing lag, ging de gaswinning in 2013 ineens fors omhoog naar 54 miljard kuub. Dijsselbloem werd daardoor verrast in het najaar van dat jaar. Het was volgens hem logisch geweest om de winning op hetzelfde niveau te houden als het jaar daarvoor, in afwachting van de onderzoeken die waren uitgezet. ,,Dat is niet gebeurd.’’ Hij zegt niet te weten wie daar het besluit over heeft genomen.

Overigens ging de gaswinning na 2014 elk jaar omlaag, verder dan de eerder afgesproken 40 miljard kuub. Dijsselbloem was daar naar eigen zeggen amper bij betrokken. De economie was in de tussentijd aangetrokken. ,,In 2014 ging het weer de goede kant op met het begrotingstekort. Ik heb mij toen niet mer intensief bemoeid met de winningsplafonds.’’

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: