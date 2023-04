Oudere werklozen de klos door bezuinigingen kabinet: twee belangrijke subsidies geschrapt

Het kabinet zit nog behoorlijk in de maag met het compenseren van huishoudens voor de hoge energieprijzen. Toen die door het dak gingen door de inval in Oekraïne, greep het kabinet naar een prijsplafond om de klap voor burgers te verzachten. Maar het nadeel is: dat was duur (ruim 5 miljard) en kwam ook terecht bij rijke huishoudens die het helemaal niet nodig hebben. Het kabinet is daarom op zoek naar gerichtere middelen (lees: zodat alleen lagere- en middeninkomens geholpen worden), maar dat valt niet mee, schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. In augustus, rond Prinsjesdag, zou er een besluit moeten vallen, maar het aantal mogelijkheden is klein. Het verlagen van energiebelasting kan alleen voor iedereen worden verlaagd en een speciale energietoeslag invoeren voor lagere inkomens blijkt onuitvoerbaar. Er is misschien wel iets mogelijk geld bij de juiste mensen te krijgen via een verhoging van de huurtoeslag, maar daarmee zijn mensen met een koophuis weer niet geholpen. Kortom: een alternatief voor het prijsplafond is er nog niet. Als de gasprijzen weer door het dak gaan, heeft het kabinet weinig mogelijkheden mensen gericht uit de brand te helpen. Gevaar is wel dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, volgend jaar naar 1 miljoen groeit.