Overheid geeft dit jaar 3,4 miljard minder uit aan coronacrisis dan verwacht

De totale uitgaven in het kader van de coronapandemie komen dit jaar naar verwachting uit op 19,9 miljard euro. Dat is 3,4 miljard euro minder dan eerder dit jaar op Verantwoordingsdag werd voorzien. Voor volgend jaar is in de Miljoenennota een nog veel lager bedrag van 5,5 miljard euro ingeboekt.

Ook in de besteding van het geld is een verschuiving te zien. Waar dit jaar nog miljarden zijn opgegaan aan loonsubsidie en aan de tegemoetkoming voor ondernemers in de vaste lasten, is dat volgend jaar nog maar een zeer beperkt bedrag aan nabetalingen. In 2023 gaat het meeste geld naar het wegwerken van achterstanden in het onderwijs en naar de GGD’en en Veiligheidsregio’s.

De totale coronagerelateerde uitgaven van de rijksoverheid over de periode 2020-2023 komen naar verwachting uit op 87,6 miljard euro. De Rekenkamer komt in mei met een nieuwe update, waarin ook nader wordt ingegaan op de uitgaven in 2022.