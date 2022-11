Pensioenwet verder vertraagd: Kamer haalt oude debatmethode uit de mottenballen

Er komt voorlopig geen einde aan het debat over de nieuwe pensioenwet. Eerst vindt er nog een zogeheten artikelsgewijze behandeling in de Tweede Kamer plaats. De stemming over het nieuwe pensioenstelsel raakt daardoor verder uit zicht.

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van het CDA om volgende week of daarna, zodra er ruimte is op de parlementaire agenda, de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) per wetsartikel helemaal door te vlooien. En dat is bijzonder. Volgens Kamervoorzitter Vera Bergkamp kwam zo'n artikelsgewijze behandeling tot de jaren tachtig vaker voor, maar daarna raakte de methode in onbruik.

Het was Kamerlid Pieter Omtzigt die het idee al meermaals opperde. Volgens hem heeft de 'grootste pensioenhervorming ooit’ zoveel voeten in de aarde dat de parlementaire behandeling niet zorgvuldig genoeg kan. De regeringspartijen zagen echter lange tijd niets in zijn suggestie.

Maar hun houding veranderde toen oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vorige week Omtzigts idee omarmden. Die twee partijen zijn noodzakelijk om het wetsvoorstel later ook in de Eerste Kamer aangenomen te kunnen krijgen. De coalitie besloot vervolgens eieren voor haar geld te kiezen en stelde vanmiddag de artikelsgewijze behandeling zelf voor, bij monde van CDA-Kamerlid Hilde Palland. Dat voorstel kreeg een grote meerderheid.

Stemming naar achteren

Daarmee wordt de wetsbehandeling verder opgerekt. De Kamer besteedde in totaal al twee schriftelijke rondes, twee hoorzittingen, vijf dagen wetgevingsoverleg en twee lange dagen in de 'grote', plenaire zaal aan het wetsvoorstel. Daar komt nu nog zeker een dag bij.

Gevolg is dat de stemming over de wet verder naar achteren schuift. Dat is vooralsnog geen probleem voor de coalitie: minister Carola Schouten (Pensioenen) verschoof de ingangsdatum van de wet eerder al van 1 januari naar 1 juli, zodat het parlement meer tijd zou krijgen voor de behandeling. Pensioenfondsen en sociale partners lieten bovendien weten dat ze ondanks het uitstel genoeg tijd denken te hebben om uiterlijk in 2027 over te gaan op het nieuwe stelsel.

Tegenstanders van de wet, PVV en SP voorop, hopen dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Zij vinden dat het kabinet het wetsvoorstel helemaal niet in stemming zou moeten brengen. Maar vooralsnog lijkt een grote meerderheid van bijna 100 zetels positief tegenover de nieuwe pensioenwet te staan.

Indexatie

PvdA en GroenLinks lieten vorige week ook nog weten niet te willen stemmen voordat het langverwachte rapport van de zogeheten Commissie Parameters komt. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke experts, brengt binnenkort advies uit over wettelijke maatstaven die in de pensioenwet zijn opgenomen. Op basis van die gegevens kunnen nieuwe berekeningen worden gemaakt over hoe het nieuwe stelsel voor pensioendeelnemers uitpakt.

Schouten waarschuwde toen op haar beurt dat te lang wachten met de stemming de door velen gewenste verhoging van pensioenen in de wielen kan rijden. Pensioenfondsen moeten daar binnenkort over besluiten, maar volgens Schouten willen ze wel weten of er politiek draagvlak is voor het nieuwe stelsel. Anders worden er nu namelijk buffers aangesproken waardoor jongeren benadeeld zouden worden als alles later toch bij het oude blijft.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: