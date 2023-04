Per 1 juli verbod op reclame voor online gokken

Het blijft wel mogelijk voor kansspelaanbieders om te adverteren op internet (social media) en digitale televisie, maar alleen onder strenge voorwaarden. Gerichte advertenties zoals directe mailings blijven ook mogelijk. Later zal ook sponsoring van gokbedrijven voor onlinekansspelen, bijvoorbeeld bij sportclubs en van evenementen, onder het verbod vallen. Hiervoor is een overgangsperiode bedacht, zodat er ruimte is om andere sponsoren te vinden. Sportclubs krijgen daarvoor tot 1 juli 2025 de tijd. Evenementen moeten er vanaf juli 2024 van deze sponsoring af zijn.

Kwetsbare groepen beschermen

Weerwind stelt dat ‘reclame nodig is om het legale aanbod van onlinekansspelen kenbaar te maken, zodat mensen niet illegaal spelen. Tegelijk hebben we als overheid ook de plicht om kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s van onlinekansspelen. Met dit verbod komen de kwetsbare groepen, in het bijzonder jongeren, minder in aanraking met deze reclames en beperken we de verleiding om aan risicovolle kansspelen te beginnen’.



In de Kamer verzette vooral ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zich tegen de hausse aan aandacht voor onlinekansspelen. ,,Eindelijk komt er een einde aan die golf van irritante gokreclames’’, reageert zij. ,,Te veel mensen en zeker ook jongeren raken daardoor in stilte verslaafd, met alle ellende van dien. We willen de geldbeluste gokindustrie, die zich zonder scrupules opdringt aan kwetsbare mensen, zo snel mogelijk stoppen.’’