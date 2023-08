Pieter Omtzigt houdt de spanning er nog even in: ‘Eerst op vakantie’

Pieter Omtzigt stelt zijn beslissing of hij mee wil doen aan de verkiezingen nog even uit: hij gaat eerst met vakantie. Maar alles lijkt erop dat hij een eigen partij gaat oprichten.

Het besluit waar aan het Binnenhof op wordt gewacht, is weer even uitgesteld. Pieter Omtzigt, in een peiling goed voor 46 zetels, gaat eerst met vakantie. ,,Het nemen van een doordacht besluit en het uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht”, schrijft hij dinsdagavond op Twitter. ,,Ik ga eerst op vakantie met mijn gezin en koppel even helemaal af. Ik wens jullie allen een fijne, warme en droge zomer(vakantie).”

Naar verluidt is Omtzigt op 20 augustus terug, dan heeft hij nog 8 dagen om zich te melden bij de Kiesraad, mocht hij onder eigen vlag door willen als Kamerlid.

Aanwijzingen dat hij dit wil gaan doen, zijn er zeker. CDA’ers stellen dat Omtzigt al enige tijd ‘mensen polst’ of ze ‘willen meedoen aan een beweging’ die mee kan doen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat dan zowel om actieve CDA’ers, maar ook ex-partijgenoten die het al langer met Omtzigt op hadden.

Zelf geeft hij - al dan niet bedoeld- ook hints weg. Zo schrijf hij zaterdag in een tweet dat hij ‘graag’ wil samenwerken ‘met alle partijen om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken’. Dat gaat het gemakkelijkst vanuit de Tweede Kamer.

Parlementaire enquête

En eind juni, liet Omtzigt, via Kamervoorzitter Vera Bergkamp weten, dat hij aan een parlementaire enquête over het coronabeleid wil meedoen, ná de verkiezingen. Bergkamp schreef als kennisgeving aan de Tweede Kamer dat Omtzigt ‘had laten weten dat hij bereid is een aantal uur per week deel te nemen’. ,,Mits de verhoren ná de verkiezingen zijn.”

Het kamp Omtzigt liet lachend weten dat daar niet veel achter gezocht moest worden. Maar de tekst van Bergkamp bleek zorgvuldig afgestemd met Omtzigt zelf.

Volgens onderzoeksbureau I&O Research zou Omtzigts nog niet bestaande partij weleens 46 zetels kunnen halen in november. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 behaalde hij al ruim 342.000 voorkeurstemmen. Daarmee was hij in zijn eentje goed voor vijf van de vijftien Kamerzetels die het CDA haalde. Maar sinds zijn breuk met die partij en zijn solotoer als Kamerlid gaan de voorspellingen dus door het dak.

