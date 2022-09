Politiek topoverleg over exploderende gasprijzen: ‘Grote groep moet korting energiefactuur krijgen’

Op het ministerie van Financiën is zondagmiddag topoverleg over een noodplan voor de hoge energiefactuur. Betrokken bewindspersonen en coalitiefractieleiders buigen zich over de doorgerekende opties. De vraag is of het lukt om ook voor dit jaar compensatie te regelen.

De politici praten over maatregelen die de stijgende energierekening kunnen dempen. Afgelopen week zijn diverse scenario's besproken om huishoudens tegemoet te komen. Het kabinet kijkt naar een prijsplafond als gevolg van exploderende gastarieven door de oorlog in Oekraïne.

Het ministerie van Financiën heeft de opties doorgerekend en gewogen, daarna moet de coalitietop een besluit nemen, stelt een Haagse ingewijde. ,,Het komt erop neer dat een boel mensen dan minder gaan betalen voor hun energie.” Behalve de laagste inkomensgroepen krijgen ook de middeninkomens compensatie.

Een optie daarvoor is om het oude prijspeil (van voor de oorlog in Oekraïne) als maximumtarief te hanteren voor een gemiddelde hoeveelheid stroom en gas per gezin. Wie veel meer verbruikt, betaalt dan wel hogere prijzen per kuub en kilowattuur. ,,Als je ook je sauna en je zwembad verwarmt, betaal je meer", aldus deze bron.

Wel is het de vraag in hoeverre deze regeling nog dit jaar in te voeren valt. En of er vandaag formeel al een akkoord gesloten wordt, is eveneens onduidelijk. Een bron verwacht dat pas morgen ‘witte rook’ volgt. Dan is er ook nog een overleg met sociale partners.

Op het ministerie overleggen minister van financiën Sigrid Kaag (D66) en staatssecretaris fiscale zaken Marnix van Rij (CDA) namens het kabinet, en Sophie Hermans (VVD), Jan Paternotte (D66), Pieter Heerma (CDA) en Gert Jan Segers (ChristenUnie) namens de fracties.

Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde voor de zomer dat tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens hun vaste lasten niet kunnen betalen als de prijzen van energie en andere lasten hoog blijven. Ook de middeninkomens voelen de huidige crisis steeds meer in hun portemonnee.

‘Niemand in de kou’

Het kabinet wil koste wat kost voorkomen dat huishoudens dreigen te worden afgesloten van elektriciteit en gas omdat zij hun rekening niet meer kunnen betalen. Daarover voert minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) samen met minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, ChristenUnie) ‘intensieve gesprekken’ met energiebedrijven ,,We willen dat niemand letterlijk in de kou komt te zitten‘’, zei Jetten eerder. ,,We willen allemaal zorgen dat mensen die het hardst getroffen worden door de hoge prijzen geholpen worden.’’

Naast een prijsplafond voor energieprijzen wordt er binnen het kabinet ook gesproken over kredieten, belastingverlaging en een noodfonds voor mensen die hun rekening niet kunnen betalen.

