Politieke zorgen over besluit om Europees voetbal alleen via een app gratis te vertonen

In de Tweede Kamer is met bezorgdheid gereageerd op de plannen van Ziggo. De tv-aanbieder heeft de rechten voor Europees voetbal binnengesleept, waardoor niet-abonnees vanaf 2024 Europese wedstrijden van Nederlandse clubs niet op televisie maar via een app moeten kijken. ,,Dat is in strijd met de geest van de Mediawet.”

Kamerleden van SP en PvdA kondigen aan om staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) bij het debat over de mediabegroting eind deze maand ‘scherp te bevragen’ over deze constructie. Uslu wil vooralsnog niet reageren. Het Commissariaat voor de Media zoekt eerst uit of het plan van Ziggo in strijd is met de Mediawet.

In die wet is namelijk geregeld dat sportevenementen of -wedstrijden van ‘aanmerkelijk belang’ te zien moeten zijn op een ‘open televisieprogrammakanaal’, zodat alle Nederlandse kijkers de uitzendingen zonder extra kosten kunnen kijken. Ziggo stelt dat iedereen die dat wil de Europese competitiewedstrijden van Nederlandse clubs gratis kan zien via de app Ziggo Go. Wie het op tv wil zien, moet een abonnement bij Ziggo afsluiten.

Toegankelijkheid

,,Dat werpt gewoon een drempel op", vindt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. ,,Vanuit toegankelijkheid geredeneerd kun je daar een groot vraagteken bij zetten. Iedereen moet wel kunnen meekomen.” Mohandis vreest dat het voor ouderen mogelijk ingewikkeld zal zijn om via een app voetbal te kijken. ,,Dat voelt toch als een muur.”

CDA-Kamerlid Lucille Werner vindt dat ‘iedereen rechtstreeks’ naar sport moet kunnen kijken. Ze noemt het ‘belangrijk’ dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) de app van Ziggo onderzoekt. ,,Deze app mag mensen met een handicap, ouderen of mensen die digitaal minder vaardig zijn niet mag uitsluiten. In onze samenleving moet iedereen mee kunnen doen.” D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil ook eerst dat CvdM-onderzoek afwachten.

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het een beletsel voor de grote groep mensen die voetbal kijkt. ,,Om 3 à 4 miljoen mensen uit te sluiten van voetbal, dat lijkt me nou net niet de bedoeling van de Mediawet.” Ook wil hij weten of mensen die via de app gaan kijken dan ook een account moeten aanmaken en gegevens moeten achterlaten. ,,Een app downloaden valt niet onder een open televisieprogrammakanaal”, vindt Kwint.

Idioot

Volgens hem probeert Ziggo de regels op te rekken. ,,Er zullen mensen zijn die zeggen: die bepaling uit de Mediawet is achterhaald. Maar zover ben ik nog niet.”

Kamerlid Liane den Haan, die met haar nieuwe partij Goud opkomt voor de belangen van ouderen, noemt het plan van Ziggo ‘idioot’. ,,Niet alleen ouderen maak je het zo moeilijk, maar ook mensen die niet digitaal vaardig of laaggeletterd zijn.” Den Haan wil dat Ziggo afspraken maakt met andere tv-aanbieders zodat de voetbalwedstrijden op ‘een gewoon open tv-kanaal’ te zien zijn.