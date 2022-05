Premier Rutte wiste jarenlang elke dag sms’jes van zijn telefoon

Pas sinds afgelopen donderdag heeft de premier een toestel met meer opslag, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Doordat sms-berichten stelselmatig zijn verwijderd, is moeilijk te bepalen of dat volgens de Archiefwet gebeurde. Correspondentie die gerelateerd is aan de functie mag niet zomaar worden vernietigd.

De werkwijze van de premier werd dinsdag uitgelegd door de landsadvocaat in een rechtszaak die is aangespannen door de Volkskrant. De krant wilde inzage in de sms’jes van Rutte die van belang zijn geweest voor het coronabeleid. Volgens de landsadvocaat deed Rutte tijdens de coronacrisis en de jaren daarvoor aan ‘realtime-archivering’ door onmiddellijk zelf te bepalen of een sms-bericht moest worden bewaard of vernietigd. Volgens de landsadvocaat is er geen reden om te veronderstellen dat Ruttes ‘realtime archivering’ ondeugdelijk is verlopen.