De leden van de linkse partners zijn enthousiast over de eerste stap in de samenwerking. Bij het PvdA-congres stemde vandaag een ruime meerderheid van 77 procent voor de fractiefusie, van de GroenLinks-leden is 80 procent voor.

Dat betekent dat de Senaatsfracties van beide linkse partijen na de verkiezingen volgend jaar samengaan als één blok. De partijtoppen zijn blij met de ruime steun. Het is ‘een historische beweging', stelt het partijbestuur van de PvdA. ,,Wat iedereen wil is een sterke linkse vuist tegen rechts rotbeleid", zei PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent op het podium in Nieuwegein.

,,Dit is de grote doorbraak waar we al zolang op wachten”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver in een toelichting zaterdagmiddag in Utrecht. ,,We moeten een links alternatief vormen voor de rechtse meerderheid van Rutte. Zo kunnen we verder bouwen.” Een daadwerkelijke partijfusie is nu 'niet aan de orde’, benadrukt Klaver. ,,Vandaag vieren we deze doorbraak, een samenwerking in de Senaat.”

Volledig scherm GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Attje Kuiken eerder in Arnhem, in gesprek over progressieve linkse samenwerking. © ANP

Congres

De voorstanders zijn bij de PvdA ruim in de meerderheid, maar tegenstanders meldden zich ook bij de congresmicrofoon. Onder anderen oud-PvdA-leider Ad Melkert is kritisch. ,,Onze missie moet op eigen kracht.” Critici vrezen dat de PvdA zijn identiteit verliest, en de eerder naar PVV of SP vertrokken kiezers kan de partij na een samenwerking met GroenLinks helemaal vergeten. PvdA-Statenlid Osman Suna zei: ,,We krijgen geen kiezers terug door samen te gaan met GroenLinks. Wij moeten aan de burger laten zien dat wij de linkse, progressieve partij van Nederland zijn.”

Maar de voorstanders benadrukken juist dat blokvorming nodig is om ‘Rutte uit het Torentje te krijgen’. Partijprominent Job Cohen is dan ook ‘heel blij’: ,,Het is een stap. Er zijn nog wel wat partijen die erbij kunnen in de samenwerking. Ik denk aan Volt, Bij1, de SP. Maar ook een verbinding met D66 kan.’’ Oud-PvdA-minister Hedy d’Ancona is ‘al jaren voor de samenwerking’: ,,Ik denk dat de urgentie groter is dan ooit. Zo goed heeft de sociaaldemocratie zich de laatste vijftien jaar niet laten zien, eerder beschamend.’’ Oud-partijvoorzitter Ruud Vreeman: ,,Die rij jonge sprekers heeft mij overtuigd. De jonge generatie wil dit. Ik wil geen oude man zijn die een ontwikkeling remt.’’

PvdA-leider Attje Kuiken pleitte vandaag voor deze stap in de linkse samenwerking, al stelt Kuiken dat het ‘geen onomkeerbare stap’ is. ,,Je moet juist zo’n samenwerking fundamenteel aangaan om te concluderen of het genoeg oplevert, of het voldoet aan de voorwaarden die we stellen, namelijk meer kiezers aan ons binden met een sociaal, links en progressief verhaal.”

