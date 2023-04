PvdA en GroenLinks zetten stikstofdebat op scherp, willen ‘zekerheid’ dat geld gaat naar natuurherstel

met video Nederland levert 160 militairen voor EU-missie in Bosnië

Nederlandse militairen gaan weer een grotere missie doen in Bosnië-Herzegovina dat sinds eind vorig jaar de kandidaat-lidstaat van de EU is. Het kabinet maakte donderdag bekend dat maximaal 160 Nederlandse militairen gaan deelnemen aan de EU-missie Althea. De meeste militairen gaan in oktober in het Balkanland aan de slag.