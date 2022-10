PvdA’er Nijboer stapt uit presidium Tweede Kamer na ‘voortdurende’ vragen over rol in Arib-onderzoek

Hij zegt niet meer effectief te kunnen functioneren omdat hem voortdurend wordt gevraagd naar zijn rol bij het instellen van een onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. ,,Ik wist vooraf dat het besluit van het presidium mij niet in dank zou worden afgenomen. En dat blijkt inderdaad zo te zijn.” De PvdA’er kreeg kritiek van ‘mensen buiten en binnen mijn partij’.

Nijboer werd door hen ‘voortdurend aangesproken op mijn partijlidmaatschap’ en ‘hoe zich dat verhoudt tot mijn steun voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de meldingen’, schrijft Nijboer op Twitter. ,,Dat zal blijven doorgaan en maakt effectief functioneren in het presidium - in het belang van de hele Kamer - voor mij onmogelijk.”

Signalen serieus nemen

Nijboer benadrukt dat leden van het presidium ‘handelen in het belang van de gehele Kamer, ongeacht hun partijkleur’. ,,Als Tweede Kamer dragen wij, collectief en individueel, de verantwoordelijkheid voor een fatsoenlijke behandeling van de medewerkers.” Het presidium, schrijft Nijboer, ‘kan niet anders’ dan signalen van medewerkers serieus te nemen. Die schreven twee anonieme brieven aan het presidium waarin zij stelden dat Arib in haar periode als Kamervoorzitter voor een onveilige werksfeer had gezorgd. Haar werkwijze werd getypeerd als ‘schrikbewind’. Arib ontkent dat.

Hij wijst ook op het grote aantal meldingen van een onveilige werksituatie. ,,In onze samenleving zijn er de laatste jaren teveel voorbeelden van meldingen van klokkenluiders die in publicitair of politiek geweld ondersneeuwen.”

Tegelijkertijd ‘is niemand schuldig tot het tegendeel is bewezen’, stelt Nijboer. Volgens hem is daarom ‘uiterste zorgvuldigheid’ geboden ‘in dit soort moeilijke situaties’. ,,Dat het besluit tot een feitenonderzoek van het presidium direct op straat lag is schandelijk.” De PvdA steunde ‘direct’ de roep om aangifte te doen van het lek, memoreert Nijboer. ,,Maar de schade is wel aangericht. Dat blijft onverkropbaar.”

