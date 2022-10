PVV-fractievoorzitter Faber noemt kabinet ‘vijfde colonne’ en mag rest van de dag niet meer debatteren

Gasprijs­pla­fond weer dichterbij, Nederland wil ‘pragmati­sche, geen ideologi­sche benadering’

Een algeheel gasprijsplafond op al het importgas in Europa is weer een stap dichterbij, nu de steun onder lidstaten is opgelopen tot 23 à 24. België, een van de voorstanders van het eerste uur, hoopt de komende twee weken de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

7 oktober